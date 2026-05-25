17:13 25.05.2026 (обновлено: 17:14 25.05.2026)
Ученые открыли на Галапагосах новый вид крошечного осьминога

На Галапагосах нашли новый вид осьминога размером с мяч для гольфа

© Фото : Charles Darwin Foundation / Field MuseumОсьминог Microeledone galapagensis
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ученые открыли новый вид крошечного осьминога лазурной окраски на Галапагосских островах.
  • Осьминог был замечен на глубине 1,7 километра во время глубоководной экспедиции в 2015 году.
  • Новый вид осьминога получил название Microeledone galapagensis.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Новый вид осьминога лазурной окраски и размером с мяч для гольфа открыли ученые на Галапагосских островах на глубине 1,7 километра, сообщает Филдовский музей естественной истории в США.
Согласно сообщению музея, осьминог впервые был замечен в 2015 году во время глубоководной экспедиции. Для его изучения ученые использовали дистанционно управляемого подводного робота, чтобы исследовать океаническое дно неподалеку от острова Дарвина на севере архипелага Галапагос.
"Когда камера подводного удаленно управляемого аппарата двигалась над морским дном около подводной горы на глубине 5,8 тысячи футов (около 1,7 километра - ред.), исследователи заметили осьминога", - говорится в пресс-релизе.
В публикации говорится, что исследователи отреагировали на находку возгласами "Он крошечный!" и "Он голубой!". Сообщается, что осьминог по размерам не больше мяча для гольфа.
Моллюск оказался ранее не описанным видом, который ученые назвали Microeledone galapagensis, отмечается в публикации.
