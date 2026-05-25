Ученые открыли на Галапагосах новый вид крошечного осьминога

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Новый вид осьминога лазурной окраски и размером с мяч для гольфа открыли ученые на Галапагосских островах на глубине 1,7 километра, сообщает Филдовский музей естественной истории в США.

В публикации говорится, что исследователи отреагировали на находку возгласами "Он крошечный!" и "Он голубой!". Сообщается, что осьминог по размерам не больше мяча для гольфа.