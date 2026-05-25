Рейтинг@Mail.ru
WP: открытие Ормузского пролива будет проходить поэтапно - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:11 25.05.2026
WP: открытие Ормузского пролива будет проходить поэтапно

WP: открытие Ормузского пролива по сделке США и Ирана будет проходить поэтапно

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Открытие Ормузского пролива для судоходства будет проходить поэтапно, пишет Washington Post.
  • На первом этапе США разблокируют 12 миллиардов долларов замороженных активов Ирана, начнется зачистка пролива от мин и блокада США будет снята.
ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Открытие Ормузского пролива для судоходства, якобы согласованное в предварительной сделке США и Ирана, будет проходить в несколько этапов, утверждает Washington Post со ссылкой на иранского чиновника.
Ранее в понедельник газета сообщала, что США и Иран в рамках предварительной сделки договорились возобновить работу Ормузского пролива в полном объеме за 30 дней.
«
"Открытие пролива будет поэтапным. На первом этапе США разблокируют 12 миллиардов долларов замороженных активов Ирана, начнется зачистка пролива от мин и блокада США будет снята", - пишет газета со ссылкой на чиновника.
Отмечается, что американская блокада иранских портов будет снята постепенно. При этом чиновник описал условия разблокировки судоходства как "доверяй, но проверяй" на стероидах".
Панорама Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Взяли силой. Иран приготовил еще один сюрприз мировой экономике
2 апреля, 08:00
 
В миреСШАИранОрмузский проливВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала