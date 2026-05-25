WP: открытие Ормузского пролива будет проходить поэтапно

ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Открытие Ормузского пролива для судоходства, якобы согласованное в предварительной сделке США и Ирана, будет проходить в несколько этапов, утверждает Washington Post со ссылкой на иранского чиновника.
Ранее в понедельник газета сообщала, что США и Иран в рамках предварительной сделки договорились возобновить работу Ормузского пролива в полном объеме за 30 дней.
"Открытие пролива будет поэтапным. На первом этапе США разблокируют 12 миллиардов долларов замороженных активов Ирана, начнется зачистка пролива от мин и блокада США будет снята", - пишет газета со ссылкой на чиновника.
Отмечается, что американская блокада иранских портов будет снята постепенно. При этом чиновник описал условия разблокировки судоходства как "доверяй, но проверяй" на стероидах".