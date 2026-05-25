За последние дни Ормузским проливом воспользовались два судна

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Танкер Fuwairit и супертанкер Eagle Verona воспользовались маршрутом, предложенным Ираном для прохода через Ормузский пролив.
- Иран опубликовал карту с обозначением зоны своего контроля в Ормузском проливе и маршрута для возможного прохода судов.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Танкер Fuwairit и супертанкер Eagle Verona воспользовались маршрутом, который предложил Иран для выхода из Ормузского пролива, после почти трехмесячного стояния на мели, передает агентство Рейтер.
Военные Ирана 4 мая опубликовали карту, где обозначили зону своего контроля в Ормузском проливе, а также маршрут для возможного прохода судов через пролив. Зона "контроля" к западу от Ормузского пролива ограничивается прямой, пролегающей от западной оконечности иранского острова Кешм до точки к востоку от города Умм-эль-Кувейн в ОАЭ. К востоку от Ормузского пролива зона ограничивается прямой, пролегающей от поселка Кух-Мобарак в Иране до точки к югу от эмиратского города Фуджейра.
"Судна являются одними из немногих супертанкеров, покидающих в этом месяце (Персидский - ред.) залив, по транзитному маршруту, который Иран приказал использовать", - говорится в публикации.
Ожидается, что танкер Fuwairit, который принадлежит японской компании Mitsui O.S.K. Lines и перевозит СПГ из Катара, разгрузится в Пакистане во вторник. В свою очередь, супертанкер Eagle Verona, зафрахтованный подразделением китайской фирмы Sinopec, с нефтью из Ирака должен прибыть в китайский порт Нинбо 12 июня.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. В большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.