Рейтинг@Mail.ru
За последние дни Ормузским проливом воспользовались два судна - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:58 25.05.2026 (обновлено: 07:04 25.05.2026)
За последние дни Ормузским проливом воспользовались два судна

Танкеры Fuwairit и Eagle Verona прошли через Ормузский пролив за последние дни

© AP Photo / Fatima ShbairСуда недалеко от Ормузского пролива
Суда недалеко от Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© AP Photo / Fatima Shbair
Суда недалеко от Ормузского пролива. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Танкер Fuwairit и супертанкер Eagle Verona воспользовались маршрутом, предложенным Ираном для прохода через Ормузский пролив.
  • Иран опубликовал карту с обозначением зоны своего контроля в Ормузском проливе и маршрута для возможного прохода судов.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Танкер Fuwairit и супертанкер Eagle Verona воспользовались маршрутом, который предложил Иран для выхода из Ормузского пролива, после почти трехмесячного стояния на мели, передает агентство Рейтер.
Военные Ирана 4 мая опубликовали карту, где обозначили зону своего контроля в Ормузском проливе, а также маршрут для возможного прохода судов через пролив. Зона "контроля" к западу от Ормузского пролива ограничивается прямой, пролегающей от западной оконечности иранского острова Кешм до точки к востоку от города Умм-эль-Кувейн в ОАЭ. К востоку от Ормузского пролива зона ограничивается прямой, пролегающей от поселка Кух-Мобарак в Иране до точки к югу от эмиратского города Фуджейра.
Суда проходят через Ормузский пролив - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
США и Иран договорились открыть Ормузский пролив, пишут СМИ
Вчера, 03:33
"Судна являются одними из немногих супертанкеров, покидающих в этом месяце (Персидский - ред.) залив, по транзитному маршруту, который Иран приказал использовать", - говорится в публикации.
Ожидается, что танкер Fuwairit, который принадлежит японской компании ‌Mitsui O.S.K. Lines и перевозит СПГ из Катара, разгрузится в Пакистане во вторник. В свою очередь, супертанкер Eagle Verona, зафрахтованный подразделением китайской фирмы Sinopec, с нефтью из Ирака должен прибыть в китайский порт Нинбо 12 июня.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. В большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
ВМС США признали неспособность обеспечить судоходство в Ормузском проливе
21 мая, 19:55
 
В миреИранОрмузский проливОАЭSinopecВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала