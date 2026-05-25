США и Иран достигли принципиального согласия по Ормузу, пишут СМИ
01:56 25.05.2026 (обновлено: 03:13 25.05.2026)
NYT: США и Иран достигли принципиального согласия по открытию Ормузского пролива

© REUTERS / Majid-Asgaripour — Суда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США и Иран достигли принципиального согласия по открытию Ормузского пролива, утверждает газета New York Times.
  • Детали договоренности о нормализации движения судов через пролив пока неизвестны.
  • Неясно, предполагает ли соглашение сохранение за Ираном контроля над проливом.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. США и Иран достигли принципиального согласия по открытию Ормузского пролива, утверждает газета New York Times.
"США и Иран достигли принципиальной сделки, которая предусматривает открытие Ормузского пролива", — говорится в статье.
Издание подчеркивает, что детали договоренности неясны, поскольку пока неизвестно, как быстро удастся нормализовать движение судов через акваторию.
Также непонятно, предполагает ли это соглашение сохранение за ИРИ контроля над проливом.
Как накануне передавал портал Axios, Вашингтон и Тегеран могут в ближайшее время подписать меморандум о взаимопонимании на 60 дней с опцией продления по взаимному согласию. Он предполагает продолжение перемирия. При этом ожидалось, что Штаты снимут блокаду с иранских портов. Кроме того, документ включает обязательства Тегерана не создавать ядерное оружие.
Как утверждается, в течение двух месяцев Ормузский пролив откроют без взимания платы за проход, а Иран согласится разминировать маршрут. Переброшенные на Ближний Восток американские военные останутся там до завершения заключительной сделки.
Также сообщалось, что Белый дом отменит часть санкций, что позволит Тегерану свободно продавать нефть. США готовы обсуждать и разморозку активов республики в течение 60 дней при принятии окончательного варианта соглашения.
В субботу Трамп заявил о почти полном согласовании договоренностей. По его словам, стороны продолжают обсуждать детали и скоро о них объявят.
В миреИранСШАОрмузский проливДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против ИранаТегеран (город)
 
 
