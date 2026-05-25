Используются до сих пор: какие самые необычные материалы создали в СССР

Рабочий заливает расплавленный металл в миксер для производства алюминиевых слитков в литейном цехе Красноярского алюминиевого завода компании "Русал"

Рабочий заливает расплавленный металл в миксер для производства алюминиевых слитков в литейном цехе Красноярского алюминиевого завода компании "Русал"

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. В Советском Союзе были разработаны многие передовые материалы, оказавшие значительное влияние на развитие промышленности, науки и технологий.

Какие из них продвинули науку далеко вперед? А какие оказались незаслуженно забыты?

Дельта-древесина

Успешно создавались в СССР композитные материалы, состоящие из двух или более разных компонентов, объединенных в единую структуру.

Один из самых известных композитов, появившихся на свет в Советском Союзе, — это дельта-древесина, она же древесный слоистый пластик, или ДСП-10.

Процесс ее создания был разработан авиационным инженером Леонтием Иовичем Рыжковым в 1935 году, когда он работал на Кунцевском заводе воздушных винтов. Впоследствии технологию производства усовершенствовали специалисты завода "Карболит".

Получившийся материал был очень прочным, относительно легким и, что важно, негорючим. Его сразу взяли на вооружение в авиационной промышленности. Из дельта-древесины изготавливали шпангоуты, лонжероны, нервюры, элементы фюзеляжа и другие компоненты. Из нее делали даже воздушные рули первой ступени ракеты Р-7.

В настоящее время этот композит потерял стратегическое значение, но используется в случаях, когда некий элемент должен быть деревянным и при этом нагруженным, обычно — в мебельной промышленности.

Сплав "победит"

Этот высокопрочный сплав был получен путем спекания 90 процентов карбида вольфрама с десятью процентами кобальта и небольшого количества углерода. Получившийся материал обладал высокой твердостью, прочностью, был устойчивым к износу и коррозии.

Сплав разработали в 1929 году в Центральном научно-исследовательском институте тяжелого машиностроения. Его создали для использования в производстве режущих инструментов. Он был более твердым и прочным, чем любой другой сплав того времени, что позволяло ему обрабатывать материалы с высокой твердостью, такие как сталь и чугун.

Есть версия, что сплав получил название во времена Великой Отечественной войны, потому что из него производились в том числе бронебойные пули.

Искусственный камень

Еще один интересный композит, разработанный в СССР, — силикальцит. По сути это искусственный камень, подобный застывшему бетону, изготовленный из 90 процентов песка и десяти процентов извести.

У него есть целый ряд выгодных отличий от бетона. Во-первых, его относительно нетрудно изготовить: для этого измельченный песок спекают в автоклаве с частицами воздушной извести. Во-вторых, известь и песок значительно дешевле цемента, при равных размерах такой блок будет стоить намного меньше.

Лавры открытия силикальцита принадлежат Йоханнесу Александровичу Хинту, впервые описавшему материал в 1948 году.

Впоследствии технология заинтересовала руководство страны, появились производства силикальцита, он попал в реестры строительных материалов и ГОСТы, а в 1961-м был образован целый Технологический институт силикальцита, директором которого стал Хинт.