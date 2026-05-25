"Разрушительные последствия". На Западе запаниковали после удара "Орешника"

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Западные медиа бурно отреагировали на российский удар по Украине с применением баллистической ракеты "Орешник". СМИ обращают внимание как на последствия удара, так и на технические особенности оружия.
Британская The Telegraph напомнила, что Россия выпустила по Киеву сотни беспилотников и ракет, включая "Орешник", который может нести ядерный заряд. Указывается, что это оружие движется со скоростью в 10 раз быстрее скорости звука, и его невозможно перехватить.
По информации The New York Times, "Орешник" выпускает в полете множество боеголовок, которые летят по крутым траекториям, недоступным для перехвата американскими системами ПВО Patriot.
Independent пишет, что украинская столица столкнулась с разрушительными последствиями после российского удара возмездия с применением ракеты "Орешник".
По словам корреспондента немецкого Die Welt Ибрагима Набера, "эта ночь была поистине беспрецедентной за все время конфликта".
Американская CNN отметила, что Россия применила "Орешник" в ходе одной из крупнейших бомбардировок Киевской области с начала специальной военной операции.
"Ее скорость и траектория делают ее практически неуязвимой для имеющихся у Украины систем ПВО. Это лишь третье применение Россией этой ракеты", — говорится в публикации издания.
Daily Express указала, что применение этой "ужасающей" ракеты, способной нести ядерные и обычные боеголовки, стало частью страшной волны, которая обрушилась ночью на Киев.
В ответ в ночь с субботы на воскресенье российская армия нанесла удар по украинским военным объектам ракетами "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". Он достиг всех целей и стал ответом на террористические атаки ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что обстрелов гражданской инфраструктуры не планировалось и не было.