"Разрушительные последствия". На Западе запаниковали после удара "Орешника" - РИА Новости, 25.05.2026
13:59 25.05.2026 (обновлено: 14:53 25.05.2026)
"Разрушительные последствия". На Западе запаниковали после удара "Орешника"

The Telegraph: "Орешник" невозможно перехватить

© REUTERS / StringerДым над Киевом, Украина. 24 мая 2026
Дым над Киевом, Украина. 24 мая 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Западные медиа активно обсуждают российский удар по Украине с применением баллистической ракеты «Орешник».
  • Ракета «Орешник» движется со скоростью в 10 раз быстрее скорости звука и выпускает в полете множество боеголовок, которые летят по крутым траекториям, недоступным для перехвата системами ПВО Patriot.
  • Применение Россией ракеты «Орешник» в ходе бомбардировки Киевской области вызвало разрушительные последствия в украинской столице.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Западные медиа бурно отреагировали на российский удар по Украине с применением баллистической ракеты "Орешник". СМИ обращают внимание как на последствия удара, так и на технические особенности оружия.
Британская The Telegraph напомнила, что Россия выпустила по Киеву сотни беспилотников и ракет, включая "Орешник", который может нести ядерный заряд. Указывается, что это оружие движется со скоростью в 10 раз быстрее скорости звука, и его невозможно перехватить.
По информации The New York Times, "Орешник" выпускает в полете множество боеголовок, которые летят по крутым траекториям, недоступным для перехвата американскими системами ПВО Patriot.
Independent пишет, что украинская столица столкнулась с разрушительными последствиями после российского удара возмездия с применением ракеты "Орешник".
По словам корреспондента немецкого Die Welt Ибрагима Набера, "эта ночь была поистине беспрецедентной за все время конфликта".
Американская CNN отметила, что Россия применила "Орешник" в ходе одной из крупнейших бомбардировок Киевской области с начала специальной военной операции.
"Ее скорость и траектория делают ее практически неуязвимой для имеющихся у Украины систем ПВО. Это лишь третье применение Россией этой ракеты", — говорится в публикации издания.
Daily Express указала, что применение этой "ужасающей" ракеты, способной нести ядерные и обычные боеголовки, стало частью страшной волны, которая обрушилась ночью на Киев.
В ответ в ночь с субботы на воскресенье российская армия нанесла удар по украинским военным объектам ракетами "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". Он достиг всех целей и стал ответом на террористические атаки ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что обстрелов гражданской инфраструктуры не планировалось и не было.
