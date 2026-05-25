В Финляндии обратились с громким призывом к НАТО после удара "Орешника"
11:43 25.05.2026 (обновлено: 13:32 25.05.2026)
В Финляндии обратились с громким призывом к НАТО после удара "Орешника"

Малинен призвал НАТО забыть о победе над РФ после удара "Орешника" по Украине

© REUTERS / Gleb GaranichВзрыв в Киеве. 24 мая 2026 года
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X призвал не питать иллюзий по поводу поражения Москвы после российского удара возмездия по Украине с применением ракеты "Орешник".
"Продолжайте убеждать себя в том, что мы выиграем эту войну", — обратился он к генсеку НАТО Марку Рютте, а также главе МИД Финляндии Элине Валтонен и командующему силами обороны страны Янне Яакколе.
Дроны противника ночью в пятницу ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета в ЛНР. Это привело к обрушению здания, в котором находились 86 учащихся. Никаких военных объектов рядом с ним не было. Погиб 21 подросток, еще 42 получили ранения.
В ответ российская армия в ночь с субботы на воскресенье нанесла удар по украинским военным объектам ракетами "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". Он достиг всех целей. В Минобороны подчеркнули, что обстрелов гражданской инфраструктуры не планировалось и не было.
