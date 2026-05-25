Москва обратится в Международный суд ООН с иском к Прибалтике
00:12 25.05.2026 (обновлено: 00:26 25.05.2026)
Москва обратится в Международный суд ООН с иском к Прибалтике

Москва подаст иск в ООН из-за ущемления прав русских в Прибалтике

Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Москва обратится в Международный суд ООН из-за отказа Латвии, Литвы и Эстонии прекратить политику ущемления прав русских, заявили в МИД РФ.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Латвию, Литву и Эстонию неоднократно призывали к международной ответственности в связи с продолжающимся там ущемлением прав русскоязычного населения, однако власти стран отказываются прекратить данную политику, а все попытки урегулировать разногласия путем переговоров оказываются безрезультатными.
"В этой связи нам, очевидно, придется перевести наши претензии в судебное русло путем обращения в главный судебный орган ООН - Международный суд", - сказали газете "Известия" в МИД РФ.
