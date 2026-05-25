ОДКБ пригласила генсека ОБСЕ на заседание совета организации в Москве - РИА Новости, 25.05.2026
15:43 25.05.2026 (обновлено: 15:55 25.05.2026)
ОДКБ пригласила генсека ОБСЕ на заседание совета организации в Москве

© РИА Новости / Виталий Белоусов — Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
  • ОДКБ пригласила генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу на заседание Постсовета организации в Москву.
  • Представители ОДКБ рассчитывают вернуться к совместному с ОБСЕ поиску решений международных проблем.
ВЕНА, 25 мая - РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пригласила генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу на заседание Постсовета организации в Москву, сообщил РИА Новости генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.
"Мы пригласили Генсекретаря ОБСЕ выступить, как это практиковалось ранее, в заседании Постоянного совета нашей Организации. Условились постепенно двигаться в этом направлении", - сказал генсек ОДКБ.
Он добавил, что представители организации рассчитывают, что постепенно удастся вернуться к совместному с ОБСЕ поиску решений многих серьезных международных проблем. "Мы к такой работе готовы", - подчеркнул собеседник агентства.
