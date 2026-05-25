ОДКБ пригласила генсека ОБСЕ на заседание совета организации в Москве

ВЕНА, 25 мая - РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пригласила генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу на заседание Постсовета организации в Москву, сообщил РИА Новости генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.

Он добавил, что представители организации рассчитывают, что постепенно удастся вернуться к совместному с ОБСЕ поиску решений многих серьезных международных проблем. "Мы к такой работе готовы", - подчеркнул собеседник агентства.