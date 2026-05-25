ОДКБ готова возобновить контакты с ОБСЕ - РИА Новости, 25.05.2026
15:02 25.05.2026 (обновлено: 15:05 25.05.2026)
ВЕНА, 25 мая - РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявила о готовности к возобновлению контактов с ОБСЕ, сообщил РИА Новости генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.
В мае 2026 года у генсека ОДКБ состоялась беседа с Генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.
«
"Состоялась очень хороший, профессиональный разговор. Господин Синирлиоглу опытный политик с богатым дипломатическим опытом работы в том числе в горячих точках. Мы обсудили, каким путем можно постепенно восстановить деловое взаимодействие между секретариатами ОБСЕ и ОДКБ", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, начиная с 2022 года сотрудничество не по вине ОДКБ было поставлено "на паузу".
"Со своей стороны мы предложили несколько направлений, по которым можно было бы возобновить совместную работу", - отметил генсек ОДКБ.
