ОДКБ готова возобновить контакты с ОБСЕ

ВЕНА, 25 мая - РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявила о готовности к возобновлению контактов с ОБСЕ, сообщил РИА Новости генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.

« "Состоялась очень хороший, профессиональный разговор. Господин Синирлиоглу опытный политик с богатым дипломатическим опытом работы в том числе в горячих точках. Мы обсудили, каким путем можно постепенно восстановить деловое взаимодействие между секретариатами ОБСЕ и ОДКБ", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, начиная с 2022 года сотрудничество не по вине ОДКБ было поставлено "на паузу".