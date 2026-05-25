Полянский: в ответе ОБСЕ нет и намека на осуждение удара ВСУ по общежитию в ЛНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид из окна комнаты общежития Старобельского колледжа, подвергшегося атаке дронами ВСУ
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Полянский заявил, что ОБСЕ не осудила удар ВСУ по общежитию в ЛНР.
  • Ответ ОБСЕ на требование России был получен только через несколько дней после происшествия.
ВЕНА, 25 мая - РИА Новости. В ОБСЕ лишь в понедельник дали ответ на требование России незамедлительно осудить удар ВСУ по общежитию в ЛНР, но там нет и намека на осуждение, заявил постпред РФ при этой организации Дмитрий Полянский.
"В ответ на наше письмо с требованием осудить теракт ВСУ в Старобельске, направленное незамедлительно после удара по общежитию, только сегодня мы получили ответ швейцарского действующего председательства в ОБСЕ", - написал Полянский в своем аккаунте в Telegram.
Он добавил, что "английские слова подобраны очень тщательно". "Но и намека на осуждение там нет", - сообщил дипломат.
В миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаСтаробельскДмитрий ПолянскийОБСЕВооруженные силы УкраиныTelegramУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
