Полянский: в ответе ОБСЕ нет намека на осуждение удара ВСУ по Старобельску

ВЕНА, 25 мая - РИА Новости. В ОБСЕ лишь в понедельник дали ответ на требование России незамедлительно осудить удар ВСУ по общежитию в ЛНР, но там нет и намека на осуждение, заявил постпред РФ при этой организации Дмитрий Полянский.
"В ответ на наше письмо с требованием осудить теракт ВСУ в Старобельске, направленное незамедлительно после удара по общежитию, только сегодня мы получили ответ швейцарского действующего председательства в ОБСЕ", - написал Полянский в своем аккаунте в Telegram.
Он добавил, что "английские слова подобраны очень тщательно". "Но и намека на осуждение там нет", - сообщил дипломат.