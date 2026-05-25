Генсек ОБСЕ позитивно отреагировал на приглашение ОДКБ в Москву
16:22 25.05.2026 (обновлено: 16:24 25.05.2026)
Генсек ОБСЕ позитивно отреагировал на приглашение ОДКБ в Москву

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу
Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу позитивно отреагировал на приглашение ОДКБ посетить Москву.
ВЕНА, 25 мая - РИА Новости. Генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу позитивно отреагировал на приглашение Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москву, заявил РИА Новости генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.
Ранее в мае текущего года у генсека ОДКБ в Вене состоялась беседа с Генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу. Представитель ОДКБ пригласил генсека ОБСЕ на заседание Постсовета организации в Москву.
"Да, его реакция была в целом положительной. Он посещал Москву в прошлом году и сказал, что с удовольствием приехал бы снова", - сказал Масадыков, отвечая на вопрос, каким был ответ Синирлиоглу на приглашение.
Генсек ОДКБ добавил, что представители организации также проинформировали коллег из Секретариата ОБСЕ, что на 15 октября российское Председательство в ОДКБ запланировало большую международную конференцию по ситуации в Центральной Азии и Афганистане. "Она пройдет в Москве и станет хорошей площадкой для дискуссий о новой архитектуре евразийской безопасности", - уточнил собеседник агентства.
