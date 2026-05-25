У ОБСЕ есть готовность к контактам с ОДКБ, заявил Масадыков

ВЕНА, 25 мая - РИА Новости. У ОБСЕ есть готовность к контактам с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил РИА Новости генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.
Ранее в мае текущего года у генсека ОДКБ в Вене состоялась беседа с Генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу. Представитель ОДКБ пригласил генсека ОБСЕ на заседание Постсовета организации в Москву. Синирлиоглу положительно отреагировал на приглашение.
"В целом у коллег (из ОБСЕ - ред.) желание и готовность к контактам есть. Это уже хорошо", - сказал Масадыков.
Поэтому, по его словам, в ОДКБ надеются, что "здравый смысл в конечном итоге возобладает, и все поймут, что вопросы безопасности нужно решать только сообща".
"Поэтому я оптимистично смотрю в будущее и верю, что совместными усилиями можно построить более стабильный мир, постепенно положить конец войнами конфликтам, чтобы всем стало жить легче", - заключил собеседник агентства.