НТК обеспечила загрузку 86% общего и 98% рабочего парка полувагонов

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Национальная транспортная компания по итогам апреля задействовала в перевозках 86% общего парка полувагонов и обеспечила коэффициент использования рабочего парка полувагонов на уровне 97,9%, сообщает пресс-служба компании.

В среднем ежесуточно под погрузкой и в движении находилось свыше 60,5 тысяч вагонов из более чем 70,6 тысячи полувагонов и минераловозов компании. Незадействованные вагоны парка находились в плановом резерве, на техническом обслуживании и в нерабочем резерве.

"98% задействованных полувагонов от рабочего парка — это результат системной работы по планированию и управлению перевозочным процессом. Мы последовательно сокращаем долю порожнего пробега за счёт совместных с РЖД технологий и оперативного планирования маршрутов для сведения к минимуму непроизводительного порожнего пробега",", — отметил начальник управления аналитики НТК Артем Тихомиров, его слова приводит пресс-служба компании.

Полувагоны повышенной грузоподъемности составляют 64,2% общего парка НТК и демонстрируют более высокую интенсивность использования: в апреле коэффициент загрузки от общего парка достиг 93,2%. Стандартные вагоны задействовались на уровне 73,2%.

В апреле НТК перевезла 4,7 миллиона тонн энергетического угля для нужд тепловой генерации в рамках более чем 66 тысяч вагонопоставок.