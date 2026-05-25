Рейтинг@Mail.ru
НТК обеспечила загрузку 86% общего и 98% рабочего парка полувагонов - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 25.05.2026
НТК обеспечила загрузку 86% общего и 98% рабочего парка полувагонов

НТК в апреле обеспечила загрузку 97,9% использования рабочего парка полувагонов

© РИА Новости / Александр КряжевВагоны с углем
Вагоны с углем - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Вагоны с углем
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Национальная транспортная компания по итогам апреля задействовала в перевозках 86% общего парка полувагонов и обеспечила коэффициент использования рабочего парка полувагонов на уровне 97,9%, сообщает пресс-служба компании.
В среднем ежесуточно под погрузкой и в движении находилось свыше 60,5 тысяч вагонов из более чем 70,6 тысячи полувагонов и минераловозов компании. Незадействованные вагоны парка находились в плановом резерве, на техническом обслуживании и в нерабочем резерве.
Удобрения - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Экспортные перевозки минеральных удобрений НТК в апреле выросли на 4%
19 мая, 10:17
"98% задействованных полувагонов от рабочего парка — это результат системной работы по планированию и управлению перевозочным процессом. Мы последовательно сокращаем долю порожнего пробега за счёт совместных с РЖД технологий и оперативного планирования маршрутов для сведения к минимуму непроизводительного порожнего пробега",", — отметил начальник управления аналитики НТК Артем Тихомиров, его слова приводит пресс-служба компании.
Полувагоны повышенной грузоподъемности составляют 64,2% общего парка НТК и демонстрируют более высокую интенсивность использования: в апреле коэффициент загрузки от общего парка достиг 93,2%. Стандартные вагоны задействовались на уровне 73,2%.
В апреле НТК перевезла 4,7 миллиона тонн энергетического угля для нужд тепловой генерации в рамках более чем 66 тысяч вагонопоставок.
Экспортные поставки угля составили 3,5 миллиона тонн, из которых 79,5% ушло на восточное направление через дальневосточные порты и пограничные переходы.
 
перевозкиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала