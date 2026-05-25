В аэропортах Нижнего Новгорода и Иваново сняли временные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Нижнего Новгорода и Иваново.
- Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Нижнего Новгорода и Иваново, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Нижний Новгород ("Чкалов"), Иваново ("Южный"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Венгрия нанесла Украине внезапный удар в спину
Вчера, 08:00