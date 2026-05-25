Нефть дешевеет из-за неопределенности в переговорах США и Ирана

- Мировые цены на нефть снижаются на фоне неопределенности в переговорах США и Ирана по урегулированию конфликта.
- Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 2,03% до 98,18 доллара за баррель, а цена июльских фьючерсов на WTI — на 5,26% до 91,52 доллара.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть после открытия торгов снижаются на 2,03% до 98,18 доллара за баррель на фоне неопределенности в переговорах США и Ирана по урегулированию конфликта, следует из данных торгов.