В МВД предупредили об интересе детей к банковским картам родителей

Краткий пересказ от РИА ИИ МВД предупредило о случаях мошенничества, когда злоумышленники используют несовершеннолетних как инструмент для хищения денег.

Мошенники связываются с детьми в игровых сообществах, обещая им подарки или призы, и вовлекают их в финансовые операции.

Родителям рекомендуется контролировать доступ детей к своим устройствам и банковским приложениям, а также обсуждать с ними схемы мошенничества.

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Если ребенок начинает проявлять повышенный интерес к телефонам родителей, платежным средствам или просит ненадолго дать телефон - это повод насторожиться, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Если ребенок начинает проявлять повышенный интерес к телефонам родителей, платежным средствам или просит "ненадолго дать смартфон" — это повод насторожиться. В ряде случаев за такими действиями может стоять не детское любопытство, а давление со стороны мошенников, которые используют несовершеннолетних как инструмент для хищения денег", - говорится в сообщении

В ведомстве рассказали, что в одном из недавних случаев злоумышленники связались с ребенком в игровом сообществе, сообщили о якобы выигранном денежном призе и под предлогом перевода "выигрыша" убедили подростка воспользоваться телефонами и банковскими приложениями родителей. Ночью он взял устройства семьи и под диктовку мошенников несколько раз перевел деньги преступникам.

Правоохранители рассказывают, что подобные схемы строятся на сочетании социальной инженерии, игровой мотивации и возрастной доверчивости.

"Детям обещают подарки, внутриигровую валюту, выплаты, бонусы или "призы", а затем постепенно вовлекают в выполнение финансовых операций, объясняя это "технической необходимостью" или "проверкой", - отмечается в сообщении.

В МВД уточняют, важно понимать, что мошенники все чаще рассматривают подростков как отдельную уязвимую аудиторию, при этом атака может происходить не напрямую на родителей, а через ребенка, который имеет доступ к устройствам, банковским картам и кодам подтверждения.

"Родителям рекомендуется: не оставлять разблокированные устройства и банковские приложения без контроля; объяснять детям недопустимость любых финансовых операций по указанию незнакомцев", - добавляется в сообщении.