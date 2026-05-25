Москвичей предупредили о грозе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве 25 мая ожидаются кратковременный дождь, гроза и усиление ветра до 20:00 мск.
- МЧС РФ рекомендовало москвичам парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательными при управлении автомобилем и не оставлять детей без присмотра.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Кратковременный дождь, гроза и усиление ветра ожидаются в Москве с сохранением до 20.00 мск, сообщили в столичном главке МЧС РФ.
"Уважаемые москвичи и гости столицы! В ближайший час с сохранением до 20 часов 25 мая местами в городе Москва ожидается кратковременный дождь, гроза, усиление ветра при грозе до 14 м/с", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
В главке МЧС порекомендовали парковаться в безопасных местах, на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательными при управлении автомобилем, не оставлять детей без присмотра.