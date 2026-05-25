В Москве мужчина пытался обмануть делового партнера на 100 миллионов рублей
10:55 25.05.2026 (обновлено: 11:15 25.05.2026)
В Москве мужчина пытался обмануть делового партнера на 100 миллионов рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве задержали мужчину, обвиняемого в попытке хищения 100 миллионов рублей у делового партнера.
  • Подозреваемый запросил 30 миллионов рублей за якобы посреднические услуги, а затем потребовал еще 70 миллионов рублей, сообщив о якобы возникших проверках надзорных ведомств.
  • Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере, фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Полицейские задержали в Москве мужчину, обвиняемого в попытке хищения 100 миллионов рублей у делового партнера, сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Владимир Васенин.
По данным полиции, потерпевший обратился к своему деловому партнеру за помощью в разрешении личных обстоятельств, которые требовали конфиденциальности.
"За оказание якобы посреднических услуг последний запросил вознаграждение в размере 30 млн рублей, которые потерпевший передал", - сказал Васенин.
Спустя время злоумышленник сообщил о якобы возникших проверках надзорных ведомств и для урегулирования ситуации потребовал еще 70 миллионов рублей. Кроме того, с потерпевшим связывались неизвестные, представлявшиеся работниками правоохранительных органов, которые убеждали мужчину передать сумму. Заподозрив обман, тот обратился за помощью в полицию.
Под наблюдением сотрудников полиции, потерпевший передал деньги, после чего подозреваемый был задержан - им оказался 44-летний москвич. Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
ПроисшествияМоскваВладимир ВасенинМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
