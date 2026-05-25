02:06 25.05.2026
Синоптик рассказала, когда тепло вернется в Москву

Позднякова: следующая волна теплой погоды в Москве ожидается в начале лета

Девушки на Никольской улице в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следующая волна относительно теплой погоды в Москве ожидается только в начале лета.
  • Последняя декада весны в Москве будет прохладной.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Следующая волна теплой погоды в Москве ожидается только в начале лета, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Ранее синоптик рассказала, что последняя декада весны будет прохладной: задует северный ветер и температура воздуха не только не вернется к норме, но окажется и ниже на два-три градуса.
"Следующая волна относительно теплой погоды в Москве ожидается только в начале лета, температура воздуха будет близка к климатической норме", - сказала Позднякова.
Синоптик отметила, что жара, которая наблюдалась в мае в столице, неблагоприятно влияла на большинство людей.
