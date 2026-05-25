Краткий пересказ от РИА ИИ Москва планирует развивать медицинский туризм как в системе ОМС, так и на коммерческой основе.

В первую очередь город ориентируется на страны ближнего зарубежья, но также будет активно работать и с более отдаленными странами.

По большинству медицинских профилей Москва демонстрирует более высокий уровень компетенций и более низкую стоимость лечения по сравнению со многими странами ближнего зарубежья и некоторыми дальними странами.

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Москва планирует развивать медицинский туризм как в системе ОМС, так и на коммерческой основе, в первую очередь ориентируясь на страны ближнего зарубежья, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Да, наша цель - принимать на лечение не только жителей других регионов России , но и пациентов со всего мира. Сегодня столица имеет все возможности для развития в Москве медицинского туризма", - сказала Ракова в интервью РБК , отвечая на вопрос, развивается ли Москва как центр международного медицинского туризма.

По ее словам, в первую очередь город ориентируется на страны ближнего зарубежья, так как организовать взаимодействие с ними проще, но также будет активно работать и с более отдаленными странами.

« "Планируем развивать медицинский туризм как в системе ОМС, так и на коммерческой основе. Мы готовы предоставлять такие сервисные услуги наравне с частными клиниками, оставаясь при этом открытыми для работы в рамках ОМС", - рассказала Ракова.

Заммэра отметила, что по большинству медицинских профилей Москва демонстрирует более высокий уровень компетенций по сравнению со многими странами ближнего зарубежья.