Москва планирует развивать медицинский туризм
00:53 25.05.2026
Москва планирует развивать медицинский туризм

Ракова: Москва может принимать пациентов из регионов и со всего мира

Медицинский работник готовит к работе томограф. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва планирует развивать медицинский туризм как в системе ОМС, так и на коммерческой основе.
  • В первую очередь город ориентируется на страны ближнего зарубежья, но также будет активно работать и с более отдаленными странами.
  • По большинству медицинских профилей Москва демонстрирует более высокий уровень компетенций и более низкую стоимость лечения по сравнению со многими странами ближнего зарубежья и некоторыми дальними странами.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Москва планирует развивать медицинский туризм как в системе ОМС, так и на коммерческой основе, в первую очередь ориентируясь на страны ближнего зарубежья, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Да, наша цель - принимать на лечение не только жителей других регионов России, но и пациентов со всего мира. Сегодня столица имеет все возможности для развития в Москве медицинского туризма", - сказала Ракова в интервью РБК, отвечая на вопрос, развивается ли Москва как центр международного медицинского туризма.
По ее словам, в первую очередь город ориентируется на страны ближнего зарубежья, так как организовать взаимодействие с ними проще, но также будет активно работать и с более отдаленными странами.
"Планируем развивать медицинский туризм как в системе ОМС, так и на коммерческой основе. Мы готовы предоставлять такие сервисные услуги наравне с частными клиниками, оставаясь при этом открытыми для работы в рамках ОМС", - рассказала Ракова.
Заммэра отметила, что по большинству медицинских профилей Москва демонстрирует более высокий уровень компетенций по сравнению со многими странами ближнего зарубежья.
"Например, в онкологии - уровень диагностики, хирургии, химиотерапии, радиотерапии соответствует мировым стандартам. Эта конкурентоспособность распространяется и на другие направления, такие как кардиология, нефрология, нейрохирургия, офтальмология, гематология. Второе - стоимость лечения. Медицинские услуги в Москве значительно выгоднее, чем, например, в Корее или в Турции", - добавила вице-мэр.
