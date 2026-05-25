В Москве запустят новый формат проверки здоровья, заявила Ракова

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве летом запустят новый формат проверки здоровья.

На основе данных пациенты смогут узнать свой биологический возраст и получить направления на дополнительные обследования.

Большинство этапов, которые сейчас проходят очно в поликлинике, будут переведены в онлайн-формат.

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Новый формат проверки здоровья запустят в Москве летом, на основе своих данных москвичи смогут узнать биологический возраст и получить направления на дополнительные обследования, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы сейчас работаем над выстраиванием нового формата так называемых чекапов. Это станет инструментом управления собственным здоровьем на основе персонального механизма старения и текущего биологического возраста. Фактически мы даем возможность "выиграть" дополнительные годы здоровой жизни", - рассказала Ракова в интервью РБК

По ее словам, большинство этапов, которые сейчас человек проходит очно в поликлинике, будут переведены в онлайн-формат. Она отметила, что даже "большинство московских бабушек и дедушек" - активные пользователи Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС).

Ракова уточнила, что человек дистанционно заполняет анкеты и проходит специальные функциональные тесты, затем идет в поликлинику, МФЦ или центр "Московского долголетия", измеряет соотношение воды, жира, мышечной массы в организме или может передать эти данные через свои "умные" устройства.

"На основе всей полученной информации и анализа электронной медкарты пациента определяется его биологический возраст и в сравнении с возрастом паспортным фиксируются риски, формируются рекомендации и открываются направления на расширенный набор обследований, необходимых конкретному пациенту", - пояснила вице-мэр.