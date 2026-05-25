Рейтинг@Mail.ru
В Москве запустят новый формат проверки здоровья, заявила Ракова - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:40 25.05.2026
В Москве запустят новый формат проверки здоровья, заявила Ракова

Ракова: в Москве летом запустят новый формат чекапа

© iStock.com / megafloppПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© iStock.com / megaflopp
Прием у врача. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве летом запустят новый формат проверки здоровья.
  • На основе данных пациенты смогут узнать свой биологический возраст и получить направления на дополнительные обследования.
  • Большинство этапов, которые сейчас проходят очно в поликлинике, будут переведены в онлайн-формат.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Новый формат проверки здоровья запустят в Москве летом, на основе своих данных москвичи смогут узнать биологический возраст и получить направления на дополнительные обследования, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы сейчас работаем над выстраиванием нового формата так называемых чекапов. Это станет инструментом управления собственным здоровьем на основе персонального механизма старения и текущего биологического возраста. Фактически мы даем возможность "выиграть" дополнительные годы здоровой жизни", - рассказала Ракова в интервью РБК.
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
В России изменится порядок наблюдения за пациентами с зависимостями
23 мая, 02:22
По ее словам, большинство этапов, которые сейчас человек проходит очно в поликлинике, будут переведены в онлайн-формат. Она отметила, что даже "большинство московских бабушек и дедушек" - активные пользователи Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС).
Ракова уточнила, что человек дистанционно заполняет анкеты и проходит специальные функциональные тесты, затем идет в поликлинику, МФЦ или центр "Московского долголетия", измеряет соотношение воды, жира, мышечной массы в организме или может передать эти данные через свои "умные" устройства.
"На основе всей полученной информации и анализа электронной медкарты пациента определяется его биологический возраст и в сравнении с возрастом паспортным фиксируются риски, формируются рекомендации и открываются направления на расширенный набор обследований, необходимых конкретному пациенту", - пояснила вице-мэр.
Она подчеркнула, что новый формат чекапа планируется запустить уже этим летом.
Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Мурашко рассказал, какие справки можно получить без посещения врача
18 мая, 04:20
 
ОбществоМоскваАнастасия Ракова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала