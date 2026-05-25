Роспотребнадзор назвал причину вспышки бруцеллеза в астраханском монастыре

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая - РИА Новости. Заболевшие бруцеллезом в Астраханской области, по предварительным данным, пили сырое козье молоко с подворья монастыря, сообщило управление Роспотребнадзора региона.

По данным ведомства, бруцеллезом заболели семь церковнослужителей и прихожан одного из монастырей Астраханской области , все заболевшие госпитализированы.

« "По предварительным данным эпидемиологического расследования, причиной заболевания стало употребление сырого козьего молока, поставлявшегося из подсобного хозяйства монастыря", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Управление добавило, что организовало комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий: определен круг лиц, потенциально контактировавших с источником инфекции, организовано медицинское наблюдение за контактными лицами с проведением лабораторных исследований на бруцеллез.