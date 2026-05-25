Роспотребнадзор назвал причину вспышки бруцеллеза в астраханском монастыре
22:27 25.05.2026
Роспотребнадзор назвал причину вспышки бруцеллеза в астраханском монастыре

Заболевшие бруцеллезом астраханцы пили сырое козье молоко с подворья монастыря

Молоко в стаканах. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заболевшие бруцеллезом в Астраханской области, по предварительным данным, пили сырое козье молоко с подворья монастыря.
  • Роспотребнадзор организовал комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая - РИА Новости. Заболевшие бруцеллезом в Астраханской области, по предварительным данным, пили сырое козье молоко с подворья монастыря, сообщило управление Роспотребнадзора региона.
По данным ведомства, бруцеллезом заболели семь церковнослужителей и прихожан одного из монастырей Астраханской области, все заболевшие госпитализированы.
"По предварительным данным эпидемиологического расследования, причиной заболевания стало употребление сырого козьего молока, поставлявшегося из подсобного хозяйства монастыря", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Управление добавило, что организовало комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий: определен круг лиц, потенциально контактировавших с источником инфекции, организовано медицинское наблюдение за контактными лицами с проведением лабораторных исследований на бруцеллез.
Бруцеллез - инфекционно-аллергическое, зоонозное заболевание, вызываемое бактериями рода Brucella, передающееся от больных животных. От человека к человеку инфекция не передается. Основные источники бруцеллезной инфекции для человека - сельскохозяйственные животные: овцы, козы, крупный рогатый скот, свиньи.
В России разработали тест для быстрого выявления бруцеллеза
