В Архангельской области шаровая молния пробила стену дома

Шаровая молния ударила в двухквартирный деревянный дом в Шенкурске

МУРМАНСК, 25 мая – РИА Новости. Шаровая молния ударила в двухквартирный деревянный дом в Шенкурске, пробив стену, жильцы отделались испугом, сообщило агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области.

"В городе Шенкурске шаровая молния ударила в двухквартирный деревянный дом. Она прошла стену насквозь, повредив обшивку и внутреннюю часть стены. Жильцы дома, к счастью, отделались только испугом", - сообщили в агентстве.