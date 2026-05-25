16:40 25.05.2026 (обновлено: 16:47 25.05.2026)
В Архангельской области шаровая молния пробила стену дома

© Фото : Агентство ГПС и ГЗ Архангельской области
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шаровая молния пробила стену двухквартирного деревянного дома в Шенкурске.
  • Жильцы дома отделались испугом.
МУРМАНСК, 25 мая – РИА Новости. Шаровая молния ударила в двухквартирный деревянный дом в Шенкурске, пробив стену, жильцы отделались испугом, сообщило агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области.
"В городе Шенкурске шаровая молния ударила в двухквартирный деревянный дом. Она прошла стену насквозь, повредив обшивку и внутреннюю часть стены. Жильцы дома, к счастью, отделались только испугом", - сообщили в агентстве.
© Фото : Агентство ГПС и ГЗ Архангельской области
Как отметили в ведомстве, сухие грозы - опасное природное явление, которое часто становится причиной лесных и ландшафтных пожаров. А одно из самых непредсказуемых последствий — риск появления шаровых молний.
