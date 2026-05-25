Санду лишила гражданства пятерых жителей Молдавии
15:48 25.05.2026 (обновлено: 15:49 25.05.2026)
Санду лишила гражданства пятерых жителей Молдавии

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Молдавии подписала указ о лишении гражданства пятерых жителей страны.
  • Причины такого решения, а также должности и род занятий фигурантов списка не уточняются.
  • По данным молдавских СМИ, речь идет о сотрудниках приднестровского министерства государственной безопасности.
КИШИНЕВ, 25 мая – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о лишении гражданства пятерых жителей страны, сообщила в понедельник пресс-служба главы республики.
"На основании статьи 88 конституции Республики Молдова и статьи 22... закона о гражданстве... президент постановляет: отозвать гражданство... у следующих лиц: Булгаз Александр..., Карамануца Денис..., Ковалев Николай..., Марусик Денис..., Романюк Евгений", - говорится в распространенном для СМИ сообщении пресс-службы молдавского президента.

В документе не уточняются причины такого решения, а также должности или род занятий фигурантов списка. Из текста указа также следует, что решение вступает в силу со дня подписания и может быть обжаловано в судебной инстанции в установленные законом сроки.
По данным молдавских СМИ, речь идет о сотрудниках приднестровского министерства государственной безопасности.
В конце ноября 2025 года Санду лишила молдавского гражданства пятерых жителей непризнанного Приднестровья за службу в рядах российских Вооруженных сил. В феврале 2026 года, гражданства были лишены еще девять действующих и бывших должностных лиц непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Согласно молдавскому законодательству, гражданство может быть отозвано, в частности, у лиц, совершивших особо тяжкие деяния, наносящие существенный ущерб государству.
Ранее президент России Владимир Путин ранее подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство РФ. В соответствии с ним жители Приднестровья смогут подать заявление о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева решить проблему силой, регион стал фактически неподконтрольной территорией, а отношения между двумя берегами Днестра остаются напряженными.
