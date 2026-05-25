Санду лишила гражданства пятерых жителей Молдавии

"На основании статьи 88 конституции Республики Молдова и статьи 22... закона о гражданстве... президент постановляет: отозвать гражданство... у следующих лиц: Булгаз Александр..., Карамануца Денис..., Ковалев Николай..., Марусик Денис..., Романюк Евгений", - говорится в распространенном для СМИ сообщении пресс-службы молдавского президента.

В документе не уточняются причины такого решения, а также должности или род занятий фигурантов списка. Из текста указа также следует, что решение вступает в силу со дня подписания и может быть обжаловано в судебной инстанции в установленные законом сроки.