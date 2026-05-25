Краткий пересказ от РИА ИИ Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) предъявила иск посольству Украины на сумму около 5,5 миллиона рублей.

Арбитражный суд Москвы с июля 2023 года по искам МОЭК взыскал с посольства Украины более 46 миллионов рублей долга по договорам 2009 года.

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Подконтрольная "Газпрому" Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) в очередном иске к посольству Украины просит арбитражный суд Москвы взыскать с ответчика около 5,5 миллиона рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Иск поступил в суд 6 мая и пока оставлен без движения, поскольку истцом не приложен "документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных порядке и размере".

В иске заявлены требования о взыскании задолженности по двум договорам теплоснабжения от 1 декабря 2009 года за период октябрь-ноябрь 2025 года в общем размере около 5,1 миллиона рублей и о взыскании неустойки за нарушение сроков оплаты по этим договорам в общем размере более 421 тысячи рублей.

Арбитражный суд Москвы с июля 2023 года по искам МОЭК взыскал с посольства Украины более 46 миллионов рублей долга по договорам 2009 года на обеспечение теплом и горячей водой.

Первый иск был подан в июле 2023 года. Суд его полностью удовлетворил, взыскав с ответчика около 16 миллионов рублей долга и пени по двум договорам за период с февраля 2022 года по март 2023 года.

После этого МОЭК стала подавать иски за последующие периоды, суд их тоже удовлетворял. Всего рассмотрено и полностью удовлетворено 14 исков. На данный момент не рассмотрен один иск МОЭК – о взыскании с посольства чуть более 2 миллионов рублей.

Ответчик своего представителя на судебные заседания не направляет. Посольство Украины в России не функционирует с 2022 года.