Защита митрополита Илариона считает условия его содержания недопустимыми
19:22 25.05.2026 (обновлено: 19:37 25.05.2026)

Защита митрополита Илариона считает условия его содержания недопустимыми

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чешская полиция задержала митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков.
  • Защита митрополита Илариона считает условия его содержания недопустимыми, так как он и сопровождавший его оператор длительное время находились без еды.
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Защита задержанного в Чехии иерарха Русской православной церкви митрополита Илариона (Алфеева) считает условия его содержания недопустимыми, сообщается в Telegram-канале митрополита.
Чешская полиция 24 мая задержала и поместила в СИЗО митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков, рассказал ранее РИА Новости один из его помощников, ночью его посещал адвокат и российский консул. 25 мая, согласно Telegram-каналу митрополита, его допрос продолжался более шести часов без перерыва. Затем сообщалось, что иерарх останется под стражей – окончательное процессуальное решение сегодня принято не будет, предварительно решение ожидается завтра, 26 мая.
"По информации адвоката JUDr. Michal Pacovský (Михал Пацовски – ред.), после задержания митрополит Иларион и сопровождавший его оператор длительное время находились без еды. Как сообщил адвокат, вечером после задержания питание им было предоставлено только около полуночи. До этого времени, по словам защиты, они еды не получали. Сегодня утром завтрак также не был предоставлен. Первый приём пищи состоялся только позднее, уже после вмешательства адвоката. После этого ситуация была частично исправлена: в течение дня митрополиту Илариону и оператору было предоставлено базовое питание. Защита считает такие условия недопустимыми, особенно с учётом длительности процессуальных действий и фактической изоляции задержанных", - сказано в сообщении в Telegram-канале митрополита.
По словам адвоката, митрополит Иларион и оператор находятся по одному в разных камерах. На данном этапе им нельзя передать личные вещи; также у них нет возможности читать, смотреть телевизор или слушать радио.
Сторона защиты подчеркивает, что митрополит Иларион категорически отвергает какую-либо причастность к незаконному хранению или перевозке запрещенных веществ.
