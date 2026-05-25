Допрос митрополита Илариона продолжается уже более шести часов - РИА Новости, 25.05.2026
17:54 25.05.2026 (обновлено: 23:17 25.05.2026)
Митрополит Иларион. Архивное фото
Митрополит Иларион. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Допрос митрополита Илариона, задержанного в Чехии, продолжается уже более шести часов, сообщили в Telegram-канале митрополита.
Чешская полиция 24 мая задержала и поместила в СИЗО митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков, рассказал РИА Новости один из его помощников, сейчас митрополита допрашивают, а ночью его посещал адвокат и российский консул.
"По имеющейся у редакции информации, допрос митрополита Илариона в Чехии продолжается уже более шести часов. Допрос начался в 10:30 (в 9:30 по Москве) и длится до сих пор без перерыва. Процессуальные действия проходят после задержания автомобиля в Среднечешском крае… После окончания допроса адвокат митрополита Илариона даст комментарий о ходе процессуального действия, условиях допроса и дальнейшей позиции защиты", - сказано в сообщении.
Там также отмечается, что чешское издание Novinky сообщило со ссылкой на пресс-секретаря национального центра по контролю за наркотиками Чехии Люси Шмолдасову, что "меры в отношении автомобиля были приняты на основании анонимного сообщения о перевозке наркотических и психотропных веществ". По данным того же издания, прокуратура Кладно сообщила, что на момент публикации обвинения никому не предъявлены, проходят допросы двух задержанных.
Ранее в Telegram-канале митрополита сообщили, что в ходе досмотра багажника авто, в котором он ехал, были обнаружены четыре небольших контейнера "с веществом белого цвета". Также там приведены слова адвоката митрополита Илариона, который отмечает, что полиция отвела иерарха в магазин на заправке "и фактически лишила возможности наблюдать за тем, как проводится досмотр автомобиля". Подчеркивается, что митрополит Иларион категорически отвергает какую-либо причастность к незаконному хранению запрещенных веществ и считает произошедшее провокацией. По словам митрополита, в последние месяцы он неоднократно получал анонимные угрозы, в том числе физической расправы, с требованием покинуть место своего служения.
Митрополит Иларион (Алфеев) – в 2009-2022 годах - председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата. С 2022 по 2024 год – глава Будапештско-Венгерской епархии РПЦ. В 2024 году решением синода РПЦ освобожден от должности и отправлен "на покой", служит в чешском храме Петра и Павла в Карловых Варах.
