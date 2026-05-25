19:26 25.05.2026 (обновлено: 20:05 25.05.2026)
МИД России вызовет чешского дипломата из-за задержания митрополита Илариона

  • Российский МИД вызовет руководителя чешской дипмиссии из-за задержания в Чехии митрополита Илариона.
  • Там его подозревают в хранении наркотиков.
  • Захарова назвала инцидент срежиссированной провокацией.
  • Она потребовала немедленного освобождения задержанного.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Российский МИД в ближайшее время вызовет руководителя чешской дипмиссии в Москве из-за задержания в Чехии митрополита Илариона (Алфеева).
"Будет заявлен решительный протест в связи с неприемлемым самоуправством чешских властей", — говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.

Она потребовала немедленного освобождения задержанного и прекращения сфабрикованного разбирательства. Сам инцидент Захарова расценила как срежиссированную провокацию, направленную на очернение как самого митрополита, так и всего православия в принципе.
Накануне клирику предъявили подозрение в хранение наркотических веществ. Его поместили в СИЗО и забрали все личные вещи. В Telegram-канале владыки говорится, что полиция якобы нашла в его багажнике четыре небольших контейнера "с веществом белого цвета". Как заявил его адвокат, в момент досмотра священнослужителя увели в магазин на заправке, фактически лишив возможности наблюдать за работой силовиков.
Сам митрополит Иларион назвал инцидент провокацией, отрицая свою причастность. По его словам, в последние месяцы он не раз получал анонимные угрозы, в том числе физической расправы, с требованием покинуть место служения — храм Петра и Павла в Карловых Варах.
С 2009 по 2022 год епископ руководил отделом внешних церковных связей Московского патриархата. Затем он возглавил Будапештско-Венгерскую епархию. В июле 2024-го РПЦ отправила его на покой.
РелигияВ миреРоссияЧехияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Митрополит Иларион (Алфеев)Московский ПатриархатРусская православная церковьКарловы Вары
 
 
