МИД России вызовет чешского дипломата из-за задержания митрополита Илариона

Краткий пересказ от РИА ИИ Российский МИД вызовет руководителя чешской дипмиссии из-за задержания в Чехии митрополита Илариона.

Там его подозревают в хранении наркотиков.

Захарова назвала инцидент срежиссированной провокацией.

Она потребовала немедленного освобождения задержанного.

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Российский МИД в ближайшее время вызовет руководителя чешской дипмиссии в Москве из-за задержания в Чехии митрополита Илариона (Алфеева).

« "Будет заявлен решительный протест в связи с неприемлемым самоуправством чешских властей", — говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.

Она потребовала немедленного освобождения задержанного и прекращения сфабрикованного разбирательства. Сам инцидент Захарова расценила как срежиссированную провокацию, направленную на очернение как самого митрополита, так и всего православия в принципе.

Накануне клирику предъявили подозрение в хранение наркотических веществ. Его поместили в СИЗО и забрали все личные вещи. В Telegram-канале владыки говорится, что полиция якобы нашла в его багажнике четыре небольших контейнера "с веществом белого цвета". Как заявил его адвокат, в момент досмотра священнослужителя увели в магазин на заправке, фактически лишив возможности наблюдать за работой силовиков.

Сам митрополит Иларион назвал инцидент провокацией, отрицая свою причастность. По его словам, в последние месяцы он не раз получал анонимные угрозы, в том числе физической расправы, с требованием покинуть место служения — храм Петра и Павла в Карловых Варах.