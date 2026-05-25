Россия предупредила об ударах по центрам принятия решений на Украине

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине, заявили в Российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине, заявили в МИД

"Вооруженные силы приступают к нанесению ударов по предприятиям ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение. Они будут наноситься и по центрам принятия решений, и командным пунктам", — предупредили в ведомстве.

Все эти объекты расположены в украинской столице, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.

Совершив теракт в Старобельске, режим Зеленского и его западные спонсоры показали пренебрежение нормами международного гуманитарного права, а именно Женевскими конвенциями 1949 года и Конвенцией о правах ребенка 1989-го, отметили в МИД.

"Все это переполнило чашу терпения", — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.