Специальная военная операция на Украине
 
16:37 25.05.2026 (обновлено: 17:30 25.05.2026)
Россия предупредила об ударах по центрам принятия решений на Украине

© REUTERS / StringerДым над Киевом, Украина. 24 мая 2026 года
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России приступают к ударам по центрам принятия решений на Украине в ответ на атаки ВСУ на мирное население.
  • Военные также будут бить по предприятиям ВПК в Киеве, включая места проектирования и производства БПЛА.
  • МИД призвал дипломатов и представителей международных организаций покинуть украинскую столицу, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине, заявили в МИД.
"Вооруженные силы приступают к нанесению ударов по предприятиям ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение. Они будут наноситься и по центрам принятия решений, и командным пунктам", — предупредили в ведомстве.
Все эти объекты расположены в украинской столице, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.
Совершив теракт в Старобельске, режим Зеленского и его западные спонсоры показали пренебрежение нормами международного гуманитарного права, а именно Женевскими конвенциями 1949 года и Конвенцией о правах ребенка 1989-го, отметили в МИД.
"Все это переполнило чашу терпения", — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.
В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.
Как заявил Владимир Путин, атака не была случайной. Выжившие подростки рассказали, что беспилотники долго кружили над ними и били прицельно. Российская армия в ответ поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
