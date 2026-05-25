В МИД назвали условие для устойчивого урегулирования на Украине - РИА Новости, 25.05.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:08 25.05.2026 (обновлено: 08:02 25.05.2026)
В МИД назвали условие для устойчивого урегулирования на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украина должна вернуться к основам государственности начала 1990-х годов для долгосрочного урегулирования конфликта, заявили в МИД России.
  • Москва продолжает настаивать на соглашениях, достигнутых в Анкоридже, и принципах, изложенных Владимиром Путиным в июне 2024-го.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Украина должна вернуться к позициям начала 1990-х годов для долгосрочного урегулирования конфликта, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
"Всеобъемлющее, справедливое и устойчивое урегулирование возможно только путем искоренения первопричин конфликта. Украина должна вернуться к основам своей государственности начала 1990-х годов, когда международное сообщество признало ее независимость", — сказал он.
Москва, со своей стороны, настаивает на соглашениях, достигнутых в Анкоридже, и принципах, изложенных Владимиром Путиным в июне 2024-го.
С начала года представители России, Украины и США провели три раунда переговоров. Последний прошел в Женеве 17-18 февраля. Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, нынешняя пауза в мирном процессе возникла из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. При этом положение ВСУ на фронте продолжает ухудшаться, и у Киева остается все меньше пространства для свободы принятия решений, добавил он.
