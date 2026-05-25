В МИД назвали условие для устойчивого урегулирования на Украине

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Украина должна вернуться к позициям начала 1990-х годов для долгосрочного урегулирования конфликта, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Москва, со своей стороны, настаивает на соглашениях , достигнутых в Анкоридже, и принципах, изложенных Владимиром Путиным в июне 2024-го .