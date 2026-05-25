Медведев оценил перспективы развития отношений России и Армении
09:32 25.05.2026 (обновлено: 09:35 25.05.2026)
Медведев оценил перспективы развития отношений России и Армении

© РИА Новости / Екатерина Штукина
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что для развития отношений России и Армении необходимо конструктивно настроенное руководство в Ереване.
  • По словам Медведева, премьер-министр Армении Никол Пашинян выбрал курс на разрыв отношений с Россией.
  • Зампред Совбеза подчеркнул, что Россия готова к дальнейшему продуктивному сотрудничеству с Арменией при условии наличия у нее руководства, желающего дружить с Россией.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Для развития отношений России и Армении нужно конструктивно настроенное руководство в Ереване, выбор пути за народом Армении, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.
Медведев заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян выбрал курс на разрыв отношений с Россией, от которого проиграет весь армянский народ и экономика страны.
"Мы готовы и дальше развивать продуктивное взаимовыгодное сотрудничество и равноправное взаимодействие с Арменией и ее народом. Но для этого у нашего союзника должно появится конструктивно настроенное руководство, желающее дружить с Россией", - отметил зампред Совбеза РФ.
"Выбор пути остается за народом Армении!", - добавил он.
