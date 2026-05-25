Медведев оценил перспективы развития отношений России и Армении

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Для развития отношений России и Армении нужно конструктивно настроенное руководство в Ереване, выбор пути за народом Армении, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.
Медведев заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян выбрал курс на разрыв отношений с Россией, от которого проиграет весь армянский народ и экономика страны.
"Мы готовы и дальше развивать продуктивное взаимовыгодное сотрудничество и равноправное взаимодействие с Арменией и ее народом. Но для этого у нашего союзника должно появится конструктивно настроенное руководство, желающее дружить с Россией", - отметил зампред Совбеза РФ.
"Выбор пути остается за народом Армении!", - добавил он.