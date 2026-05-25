Медведев назвал курс Пашиняна опасным для Армении
09:14 25.05.2026
Медведев назвал курс Пашиняна опасным для Армении

Медведев: народ Армении лишится рынка России и ЕАЭС из-за курса Пашиняна

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Никола Пашинян ведет опасный курс.
  • По мнению Медведева, в результате действий Пашиняна народ Армении лишится рынка России и всего ЕАЭС.
  • Медведев напомнил, что курс Пашиняна может привести к тому, что Еревану придется закупать российский газ по европейским ценам, которые в три раза дороже текущих тарифов.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Народ Армении лишится рынка России и всего ЕАЭС в результате опасного курса премьер-министра страны Никола Пашиняна, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.
Медведев ранее заявил, что Пашинян взял курс на разрыв отношений с Россией.
"Видимо, он считает нас лохами. При этом сам крупно ошибся в системе координат и проводит крайне опасный для своей страны курс", - указал зампред Совбеза РФ.
"Вдумайтесь: в результате действий этого весьма специфичного человечка проиграет весь народ Армении, который лишится рынка России, всего ЕАЭС и выстроенных десятилетиями экономических связей", - добавил он.
Медведев напомнил, что курс Пашиняна может привести к тому, что Еревану придется закупать российский газ по европейским ценам, это в три раза дороже текущих тарифов. Зампред Совбеза предложил премьеру Армении спросить у граждан, готовы ли они к такой цене.
ЭкономикаРоссияАрменияЕреванДмитрий МедведевНикол ПашинянЕвразийский экономический союз
 
 
