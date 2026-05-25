Медведев назвал курс Пашиняна опасным для Армении

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Народ Армении лишится рынка России и всего ЕАЭС в результате опасного курса премьер-министра страны Никола Пашиняна, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Видимо, он считает нас лохами. При этом сам крупно ошибся в системе координат и проводит крайне опасный для своей страны курс", - указал зампред Совбеза РФ.