Медведев назвал народ Армении стратегическим партнером России - РИА Новости, 25.05.2026
09:08 25.05.2026
Медведев назвал народ Армении стратегическим партнером России

Медведев: партнером РФ является народ Армении, а не любой армянский начальник

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что народ Армении является стратегическим партнером России, а не любое армянское руководство.
  • Зампред Совбеза РФ отметил, что Пашинян не внял словам о братской помощи и поддержке от России и не является гарантом мира для Армении.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Стратегическим партнером России является народ Армении, а не любой армянский начальник, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Армения является для нас исторически очень близкой страной, нашим стратегическим партнером. Подчеркиваю - братский народ Армении, а не любой армянский начальник", - сказал он, отвечая на вопрос, изменила ли Россия отношение к Армении как к своему партнеру.
Медведев добавил, что затрагивал тему особого отношения России к народу Армении во время первого разговора с Пашиняном.
"Когда мы познакомились с ним, он (Пашинян - ред.) сказал: "Вы никогда не примете меня, я для вас чужой", - вспомнил он.
Зампред Совбеза добавил, что в тот момент заверил главу армянского кабмина, что для Москвы "нет своих и чужих".
"Вы избраны народом, и мы будем работать с вами, но только от вас зависит тот курс, который будет проводить ваше правительство. А свой для нас - только братский для России народ Армении. С ним у нас всегда будут самые дружественные отношения", - сказал Медведев в беседе с Пашиняном, напомнив, что только в России "проживает больше армян, чем в самой Армении".
В то же время зампред Совбеза отметил, что разговор не повлиял на премьера Армении, "он не внял этим словам, не оценил многочисленных примеров братской помощи и поддержки" от России.
Кроме того, Медведев подчеркнул, что Пашинян не является для Армении "гарантом мира", он просто "проходимец, вознесенный в определенный период на вершину власти".
Пашинян был избран премьер-министром Армении 8 мая мая 2018 года. Он пришел ко власти на волне массовых протестов.
