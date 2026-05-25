Медведев назвал народ Армении стратегическим партнером России

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Стратегическим партнером России является народ Армении, а не любой армянский начальник, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.

"Армения является для нас исторически очень близкой страной, нашим стратегическим партнером. Подчеркиваю - братский народ Армении , а не любой армянский начальник", - сказал он, отвечая на вопрос, изменила ли Россия отношение к Армении как к своему партнеру.

Медведев добавил, что затрагивал тему особого отношения России к народу Армении во время первого разговора с Пашиняном.

"Когда мы познакомились с ним, он (Пашинян - ред.) сказал: "Вы никогда не примете меня, я для вас чужой", - вспомнил он.

Зампред Совбеза добавил, что в тот момент заверил главу армянского кабмина, что для Москвы "нет своих и чужих".

"Вы избраны народом, и мы будем работать с вами, но только от вас зависит тот курс, который будет проводить ваше правительство. А свой для нас - только братский для России народ Армении. С ним у нас всегда будут самые дружественные отношения", - сказал Медведев в беседе с Пашиняном, напомнив, что только в России "проживает больше армян, чем в самой Армении".

В то же время зампред Совбеза отметил, что разговор не повлиял на премьера Армении, "он не внял этим словам, не оценил многочисленных примеров братской помощи и поддержки" от России.

Кроме того, Медведев подчеркнул, что Пашинян не является для Армении "гарантом мира", он просто "проходимец, вознесенный в определенный период на вершину власти".