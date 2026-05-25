Российские ученые вышли на передовые рубежи, заявил Медведев

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российские ученые вышли на передовые рубежи по целому ряду направлений, таких как ядерные и квантовые технологии, сообщил председатель президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Мы не просто сохранили исследовательский потенциал, но и вышли на передовые рубежи по целому ряду важных направлений", - сказал Медведев , отвечая на вопрос РИА Новости о том, добились ли российские ученые значимых достижений и прорывов, несмотря на санкции и ограничения последних лет.

Он привел в пример установки класса "мегасайенс" в России - коллайдер NICA в Дубне , который позволяет заглянуть в структуру материи первых мгновений после Большого взрыва, и Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ), который сегодня не имеет аналогов в мире по яркости излучения.

Россия – безусловный лидер в ядерных технологиях, проект "Прорыв" — создание замкнутого ядерного топливного цикла — это безотходная и безопасная энергетика будущего, отметил Медведев. Российские ученые создали новейшие радиофармпрепараты для лечения сложнейших онкологических заболеваний, которые уже сейчас спасают жизни людей. Еще одна сфера лидерства - квантовые технологии и новые материалы, указал Медведев.

Он добавил, что попытки научной и технологической блокады России создали проблемы, но в итоге ограничения дали мощный импульс для развития.