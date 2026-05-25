Российские ученые вышли на передовые рубежи, заявил Медведев

08:31 25.05.2026 (обновлено: 08:32 25.05.2026)
Медведев: Россия вышла на передовые рубежи по ядерным и квантовым технологиям

© РИА Новости / Екатерина Штукина
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские ученые вышли на передовые рубежи по ряду направлений, таких как ядерные и квантовые технологии.
  • В России есть уникальные установки класса «мегасайенс»: коллайдер NICA в Дубне и Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ).
  • По словам Медведева, ограничения дали мощный импульс для развития российской науки.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российские ученые вышли на передовые рубежи по целому ряду направлений, таких как ядерные и квантовые технологии, сообщил председатель президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Мы не просто сохранили исследовательский потенциал, но и вышли на передовые рубежи по целому ряду важных направлений", - сказал Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости о том, добились ли российские ученые значимых достижений и прорывов, несмотря на санкции и ограничения последних лет.
Он привел в пример установки класса "мегасайенс" в России - коллайдер NICA в Дубне, который позволяет заглянуть в структуру материи первых мгновений после Большого взрыва, и Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ), который сегодня не имеет аналогов в мире по яркости излучения.
Россия – безусловный лидер в ядерных технологиях, проект "Прорыв" — создание замкнутого ядерного топливного цикла — это безотходная и безопасная энергетика будущего, отметил Медведев. Российские ученые создали новейшие радиофармпрепараты для лечения сложнейших онкологических заболеваний, которые уже сейчас спасают жизни людей. Еще одна сфера лидерства - квантовые технологии и новые материалы, указал Медведев.
Он добавил, что попытки научной и технологической блокады России создали проблемы, но в итоге ограничения дали мощный импульс для развития.
"Российская наука сейчас доказывает свой высочайший класс и способность решать амбициозные задачи – как фундаментального, так и прикладного характера", - подчеркнул Медведев.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>
