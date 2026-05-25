Попытки запугать российских ученых обречены на провал, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ Акции устрашения российских ученых обречены на провал, заявил Медведев.

История с археологом Бутягиным показала, что Москва в состоянии защитить сограждан.

Однако защитные меры не должны ограничивать работу исследователей.

Медведев также не видит смысла в разработке специальных инструкций для работы российских ученых за границей.

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Акции устрашения российских ученых обречены на провал, заявил председатель президиума Совета при президенте по науке и образованию, зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

"Шантаж, провокации, угрозы и взятие в заложники — это "фирменный стиль" наших врагов. Мы в этом успели убедиться. <...> Как показывает история с археологом Бутягиным, наше государство в состоянии защитить своих граждан. (Их. — Прим. ред.) безопасности — и тем более талантливых ученых — в такой обстановке страна уделяет повышенное внимание", — отметил он.

Однако защитные меры не должны ограничивать работу исследователей. Если поместить их в подобие золотой клетки и контролировать каждый шаг, то это сыграет на руку тем, кто хочет изолировать российскую науку и запугать ее лучших представителей, подчеркнул Медведев

Политик также не видит смысла в разработке специальных инструкций для ученых по работе за границей: они имеют авторитет и знают, как вести себя в самом престижном международном окружении.

"А для врагов у нас свои "рекомендации по поведению", мы даем их наглядно и жестко, в ежедневном наступательном режиме", — добавил зампред Совбеза.