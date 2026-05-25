Рейтинг@Mail.ru
Попытки запугать российских ученых обречены на провал, заявил Медведев - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:15 25.05.2026 (обновлено: 10:52 25.05.2026)
Попытки запугать российских ученых обречены на провал, заявил Медведев

Медведев: акции устрашения российских ученых обречены на провал

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Акции устрашения российских ученых обречены на провал, заявил Медведев.
  • История с археологом Бутягиным показала, что Москва в состоянии защитить сограждан.
  • Однако защитные меры не должны ограничивать работу исследователей.
  • Медведев также не видит смысла в разработке специальных инструкций для работы российских ученых за границей.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Акции устрашения российских ученых обречены на провал, заявил председатель президиума Совета при президенте по науке и образованию, зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
"Шантаж, провокации, угрозы и взятие в заложники — это "фирменный стиль" наших врагов. Мы в этом успели убедиться. <...> Как показывает история с археологом Бутягиным, наше государство в состоянии защитить своих граждан. (Их. — Прим. ред.) безопасности — и тем более талантливых ученых — в такой обстановке страна уделяет повышенное внимание", — отметил он.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Медведев рассказал, когда определят соискателей госпремии в области науки
Вчера, 08:21
Однако защитные меры не должны ограничивать работу исследователей. Если поместить их в подобие золотой клетки и контролировать каждый шаг, то это сыграет на руку тем, кто хочет изолировать российскую науку и запугать ее лучших представителей, подчеркнул Медведев.
Политик также не видит смысла в разработке специальных инструкций для ученых по работе за границей: они имеют авторитет и знают, как вести себя в самом престижном международном окружении.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Россия открыта для международных научных контактов, заявил Медведев
Вчера, 08:23
"А для врагов у нас свои "рекомендации по поведению", мы даем их наглядно и жестко, в ежедневном наступательном режиме", — добавил зампред Совбеза.
Бутягин — заведующий сектором отдела античного мира Эрмитажа, секретарь археологической комиссии музея. В конце прошлого года его задержали в Польше по запросу Украины, обвинив в незаконных раскопках в Крыму. Ученого должны были экстрадировать, но освободили во время обмена заключенными на белорусско-польской границе в конце апреля.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским и зарубежным СМИ - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Россия открыта для международных научных контактов, заявил Медведев
Вчера, 08:23
 
РоссияДмитрий МедведевПольшаУкраинаРеспублика КрымВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала