Медведев назвал "Буревестник" и "Сармат" уникальными комплексами

08:07 25.05.2026 (обновлено: 08:24 25.05.2026)
Медведев назвал "Буревестник", "Сармат" и "Посейдон" уникальными комплексами

Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник». Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев назвал "Буревестник", "Сармат" и "Посейдон" уникальными комплексами, опережающими время.
  • Он привел слова Путина о том, что Россия будет создавать образцы вооружений, обладающие повышенной боевой мощью и способные преодолевать все современные и будущие системы ПРО.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Новейшие виды стратегического оружия "Буревестник", "Сармат" и "Посейдон" - это уникальные комплексы, опережающие время, заявил председатель президиума Совета при президенте России по науке и образованию, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Отвечая на вопрос РИА Новости о перспективных и актуальных научных работах, Медведев отметил закрытые разработки в военной сфере, которым уделяется самое серьезное внимание.
Он привел слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия будет создавать образцы вооружений, обладающие повышенной боевой мощью и способные преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны. Это, указал Медведев, требует как фундаментальных исследований, так и новых инженерных и конструкторских решений.
"Необходимая научная и производственная база в стране есть, соответствующая работа ведется. Конечно, многие данные о ней закрыты, но результаты видны всем. Яркое тому доказательство – такие новейшие виды стратегического оружия, как "Буревестник", "Сармат" и "Посейдон". Это уникальные комплексы, опережающие время и гарантирующие абсолютную безопасность нашей страны на десятилетия вперед", - сказал Медведев.
Работы над ядерной подлодкой-беспилотником "Посейдон" и крылатой ракетой с ядерной энергоустановкой "Буревестник" находятся на завершающей стадии. В мае этого года состоялся успешный испытательный пуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".
