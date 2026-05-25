Медведев назвал "Буревестник" и "Сармат" уникальными комплексами

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Новейшие виды стратегического оружия "Буревестник", "Сармат" и "Посейдон" - это уникальные комплексы, опережающие время, заявил председатель президиума Совета при президенте России по науке и образованию, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Необходимая научная и производственная база в стране есть, соответствующая работа ведется. Конечно, многие данные о ней закрыты, но результаты видны всем. Яркое тому доказательство – такие новейшие виды стратегического оружия, как "Буревестник", "Сармат" и "Посейдон". Это уникальные комплексы, опережающие время и гарантирующие абсолютную безопасность нашей страны на десятилетия вперед", - сказал Медведев.