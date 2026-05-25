В МЧС назвали причину пожара в дачном доме в Подмосковье
17:24 25.05.2026 (обновлено: 17:26 25.05.2026)
МЧС: короткое замыкание стало причиной пожара в доме, где погибли 5 человек

© Фото : МЧС Московской области/TelegramПоследствия пожара в дачном доме в Павловском Посаде Московской области
© Фото : МЧС Московской области/Telegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В дачном доме в СНТ «Текстильщик-2» в городском округе Павловский Посад погибли трое взрослых и двое детей.
  • Предварительная причина пожара — короткое замыкание старой проводки.
  • Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Короткое замыкание электропроводки, по предварительным данным, стало причиной пожара в дачном доме в СНТ "Текстильщик-2" в Павловском Посаде Московской области, при котором погибли трое взрослых и два ребенка, сообщает региональный главк МЧС России.
Ранее старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий сообщила, что в ходе тушения дачного дома в городском округе Павловский Посад были обнаружены пять тел: троих взрослых и двоих детей. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. По данным МЧС РФ, пожар произошел в СНТ "Текстильщик-2" в деревне Евсеево. Пожар был локализован на площади 28 квадратных метров.
"Предварительная причина пожара: короткое замыкание старой проводки в перегородке между комнатой и кухней. Также в доме находился деформированный газовый баллон без вентиля", - говорится в сообщении главка.
ПроисшествияРоссияПавловский ПосадМосковская область (Подмосковье)Ольга ВрадийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
