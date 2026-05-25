В МЧС назвали причину пожара в дачном доме в Подмосковье

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Короткое замыкание электропроводки, по предварительным данным, стало причиной пожара в дачном доме в СНТ "Текстильщик-2" в Павловском Посаде Московской области, при котором погибли трое взрослых и два ребенка, сообщает региональный главк МЧС России.