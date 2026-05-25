В Волгоградской области мать и ее сожителя заподозрили в истязании ребенка

ВОЛГОГРАД, 25 мая – РИА Новости. Мать и ее сожитель подозреваются в издевательствах над ребенком в Волгоградской области, мальчика передали его отцу, сообщили в СУСК России по региону.
По данным следственного управления, на протяжении длительного времени сожители систематически подвергали ребенка физическому насилию. Установлено, что летом 2025 года они избили мальчика после того, как он случайно повредил каркасный бассейн. После этого бросили ребенка в наполненный холодной водой бассейн и не позволяли ему выбраться. Кроме того, следствием выявлены и другие факты жестокого обращения с ребенком, в частности, мать подносила к рукам сына горящие спички.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летней женщины и ее 42-летнего сожителя. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пунктами "г, е" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное группой лиц в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо находящегося в материальной и иной зависимости от виновного)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Ребенок передан отцу, а в отношении фигурантов решается вопрос об избрании меры пресечения, уточнили в ведомстве.