КУРСК, 25 мая — РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий суданского происхождения Даниэль Жарков сообщил РИА Новости, что в 2014 году несколько раз ездил на Майдан в Киев за денежное вознаграждение, где его компания просто стояла и выпивала, создавая видимость массовости.

"Начал постепенно употреблять время от времени. Потом начался 2014 год. На Майдан за деньги ходил несколько раз. Поступило предложение легкого заработка денег. Как бы наша роль заключалась в том, что нас много", — сообщил пленный.

По его словам, рядом было много таких же людей, пришедших за деньги. С палаточным лагерем его компания практически не общалась, держалась отдельной группой, гуляла и выпивала до утра.

"Стояли себе там, пили до утра, могли чисто показаться, что мы там есть, а на самом деле пойти на игровые автоматы. Платили 600-800 гривен на то время - это за сутки, получается: в 8 вечера нас либо привезли, либо мы сами приехали, и в 8 утра мы заканчивали", — добавил Жарков.

Жарков родился в городе Фастов Киевской области в семье суданца и украинки. Он начал службу в 30-й отдельной механизированной бригаде, откуда сбежал. Позже был задержан полицией и отправлен на фронт в составе 14-й бригады "Красная калина", которая входит в состав группировки "Азов"*.