Пленный солдат ВСУ рассказал, как ездил на Майдан за деньги - РИА Новости, 25.05.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:18 25.05.2026
Пленный солдат ВСУ рассказал, как ездил на Майдан за деньги

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пленный украинский военнослужащий Даниэль Жарков сообщил, что в 2014 году несколько раз ездил на Майдан в Киев за денежное вознаграждение.
  • Роль участников заключалась в создании видимости массовости: они стояли в стороне от палаточного лагеря, гуляли и выпивали до утра.
  • За участие в событиях на Майдане платили 600–800 гривен в сутки.
КУРСК, 25 мая — РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий суданского происхождения Даниэль Жарков сообщил РИА Новости, что в 2014 году несколько раз ездил на Майдан в Киев за денежное вознаграждение, где его компания просто стояла и выпивала, создавая видимость массовости.
"Начал постепенно употреблять время от времени. Потом начался 2014 год. На Майдан за деньги ходил несколько раз. Поступило предложение легкого заработка денег. Как бы наша роль заключалась в том, что нас много", — сообщил пленный.
По его словам, рядом было много таких же людей, пришедших за деньги. С палаточным лагерем его компания практически не общалась, держалась отдельной группой, гуляла и выпивала до утра.
"Стояли себе там, пили до утра, могли чисто показаться, что мы там есть, а на самом деле пойти на игровые автоматы. Платили 600-800 гривен на то время - это за сутки, получается: в 8 вечера нас либо привезли, либо мы сами приехали, и в 8 утра мы заканчивали", — добавил Жарков.
Жарков родился в городе Фастов Киевской области в семье суданца и украинки. Он начал службу в 30-й отдельной механизированной бригаде, откуда сбежал. Позже был задержан полицией и отправлен на фронт в составе 14-й бригады "Красная калина", которая входит в состав группировки "Азов"*.
* Запрещенная в России террористическая организация
