Ливан на переговорах с Израилем защищает право на суверенитет, заявил Аун

БЕЙРУТ, 25 мая — РИА Новости. Решение ливанских властей в пользу переговоров с Израилем не означает ни уступок, ни капитуляции, а направлены на исключительное право государства отстаивать свой суверенитет, заявил президент Ливана Джозеф Аун по случаю годовщины освобождения южного Ливана после вывода израильской армии в 2000 году.

Юг Ливана находился под израильской оккупацией с 1978 года, когда Израиль начал операцию "Литани", а затем закрепил военное присутствие после вторжения 1982 года и создал так называемую "зону безопасности" при поддержке Армии Южного Ливана. 25 мая 2000 года израильские войска завершили вывод из южных районов страны, что в Ливане отмечается как День сопротивления и освобождения.

"Путь к полному израильскому выводу остается неизменным национальным требованием, от которого никто не откажется. Ливанское государство работает над его достижением через выбор в пользу переговоров, которые не будут ни уступкой, ни капитуляцией, а подтверждением исключительного права Ливана защищать свою землю и суверенитет", — цитирует слова Ауна его пресс-служба.

Президент подчеркнул, что настоящая верность памяти освобождения юга Ливана заключается в строительстве государства, которое станет опорой для всех граждан, где суверенитет будет ответственностью каждого ливанца.

Движение " Хезболлах " начало ракетные и беспилотные атаки по Израилю 2 марта на фоне войны США и Израиля против Ирана . Израиль в ответ нанес масштабные авиаудары по объектам движения в южном пригороде Бейрута , на юге и востоке Ливана, а также начал наземную операцию на юге страны, заявив о новой военной кампании против шиитского сопротивления.