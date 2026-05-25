Рейтинг@Mail.ru
Ливан на переговорах с Израилем защищает право на суверенитет, заявил Аун - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 25.05.2026 (обновлено: 11:35 25.05.2026)
Ливан на переговорах с Израилем защищает право на суверенитет, заявил Аун

Аун: Ливан на переговорах с Израилем защищает право на суверенитет

© AP Photo / Petros KaradjiasПрезидент Ливана Джозеф Аун
Президент Ливана Джозеф Аун - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© AP Photo / Petros Karadjias
Президент Ливана Джозеф Аун. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Ливана Джозеф Аун заявил, что решение ливанских властей в пользу переговоров с Израилем направлено на исключительное право государства отстаивать свой суверенитет.
БЕЙРУТ, 25 мая — РИА Новости. Решение ливанских властей в пользу переговоров с Израилем не означает ни уступок, ни капитуляции, а направлены на исключительное право государства отстаивать свой суверенитет, заявил президент Ливана Джозеф Аун по случаю годовщины освобождения южного Ливана после вывода израильской армии в 2000 году.
Юг Ливана находился под израильской оккупацией с 1978 года, когда Израиль начал операцию "Литани", а затем закрепил военное присутствие после вторжения 1982 года и создал так называемую "зону безопасности" при поддержке Армии Южного Ливана. 25 мая 2000 года израильские войска завершили вывод из южных районов страны, что в Ливане отмечается как День сопротивления и освобождения.
Флаг Ливана - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Ливан осудил атаки беспилотников на Саудовскую Аравию и ОАЭ
18 мая, 17:23
"Путь к полному израильскому выводу остается неизменным национальным требованием, от которого никто не откажется. Ливанское государство работает над его достижением через выбор в пользу переговоров, которые не будут ни уступкой, ни капитуляцией, а подтверждением исключительного права Ливана защищать свою землю и суверенитет", — цитирует слова Ауна его пресс-служба.
Президент подчеркнул, что настоящая верность памяти освобождения юга Ливана заключается в строительстве государства, которое станет опорой для всех граждан, где суверенитет будет ответственностью каждого ливанца.
Движение "Хезболлах" начало ракетные и беспилотные атаки по Израилю 2 марта на фоне войны США и Израиля против Ирана. Израиль в ответ нанес масштабные авиаудары по объектам движения в южном пригороде Бейрута, на юге и востоке Ливана, а также начал наземную операцию на юге страны, заявив о новой военной кампании против шиитского сопротивления.
Первые прямые переговоры Ливана и Израиля на уровне послов состоялись в Вашингтоне 16 апреля по их результатам президент США Дональд Трамп заявил о достижении сторонами соглашения о прекращении огня. Несмотря на формальное соглашение, Израиль продолжает ежедневно атаковать десятки поселений на юге Ливана и удерживает под огневым контролем ряд пограничных поселений. Движения "Хезболлах" в ответ проводит боевые операции против израильских сил.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Переговоры Израиля и Ливана пройдут в начале июня, заявили в Госдепе США
15 мая, 21:38
 
В миреЛиванИзраильДжозеф АунДональд ТрампХезболлаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала