Синоптик рассказал, когда в Москве начнется купальный сезон

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Купальный сезон в Москве начнется только в июне, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"(Похолодание - ред.) купальный сезон отодвинет на июнь месяц. Вот эти надежды, что эта пятидневка, жаркая пятидневка сделает все для того, чтобы можно было купаться, скорее всего, это не оправдается. До плюс 16 - плюс 18 градусов нагреется (вода - ред.)", - рассказал Шувалов.

Он подчеркнул, что такой температуры явно недостаточно.