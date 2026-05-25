Синоптик рассказал, когда в Москве начнется купальный сезон
03:20 25.05.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве начнется купальный сезон

© РИА Новости / Алексей Ничукин | Перейти в медиабанкДевушка читает книгу у фонтанов
Девушка читает книгу у фонтанов. Архивное фото
  • Купальный сезон в Москве начнется только в июне, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
  • По словам синоптика, вода прогреется до +16–+18 градусов, но такой температуры недостаточно для комфортного купания.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Купальный сезон в Москве начнется только в июне, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"(Похолодание - ред.) купальный сезон отодвинет на июнь месяц. Вот эти надежды, что эта пятидневка, жаркая пятидневка сделает все для того, чтобы можно было купаться, скорее всего, это не оправдается. До плюс 16 - плюс 18 градусов нагреется (вода - ред.)", - рассказал Шувалов.
Он подчеркнул, что такой температуры явно недостаточно.
"Особенно когда нужно вылезать на берег, а на берегу тут те же самые плюс 18 - плюс 19 градусов", - отметил синоптик.
