03:44 25.05.2026
Латвийцы прятали детей в подвалах от украинских БПЛА, заявил активист

Вид на исторический центр Риги. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Учителя школ и воспитатели детских садов Латвии прятали детей в подвалах во время атаки украинских беспилотников, сообщил РИА Новости вице-президент координационного центра соотечественников (ЕКЦС) Алексей Есаков.
Ранее в восточных районах Латвии объявлялась воздушная тревога в связи с появлением неизвестных дронов. В школах в это время шли экзамены, их пришлось прервать, дети были эвакуированы. Руководитель центра управления кризисными ситуациями республики Арвис Зиле в этой связи заявил, что Латвия теперь живет в условиях "новых реальностей" и дал рекомендации, что делать во время тревоги. Но, как пояснил координатор движения "Антифашисты Прибалтики" Сергей Васильев, на практике никаких рекомендаций нет, латвийские власти оказались не готовы к инцидентам, связанными с падением беспилотной опасности, поэтому людям приходится спасаться самостоятельно, в том числе и тем, кто работает в детских учреждениях.
"Народ детей отправлял из садиков и школ в подвалы", - сказал Есаков.
Он уточнил, что решение укрыться в подвалах поступало не от властей, а от сотрудников детских учреждений, которые пытались спасти жизни несовершеннолетних.
Служба внешней разведки (СВР) России сообщила 19 мая, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам России. Украина собирается запускать беспилотники с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета. МИД Латвии в связи с этим вызвал временного поверенного в делах РФ Дмитрия Касаткина и передал ему ноту протеста. В министерстве напомнили, что власти Латвии уже опровергали ранее заявления об их согласии на использование Украиной территории страны для ударов вглубь России. До этого в Латвии несколько раз падали украинские дроны, 7 мая они повредили нефтебазу в городе Резекне.
