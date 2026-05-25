Латвийцы прятали детей в подвалах от украинских БПЛА, заявил активист

Краткий пересказ от РИА ИИ Учителя школ и воспитатели детских садов Латвии прятали детей в подвалах во время атаки украинских беспилотников.

Решение об укрытии детей в подвалах принимали не власти, а сотрудники детских учреждений.

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Учителя школ и воспитатели детских садов Латвии прятали детей в подвалах во время атаки украинских беспилотников, сообщил РИА Новости вице-президент координационного центра соотечественников (ЕКЦС) Алексей Есаков.

Ранее в восточных районах Латвии объявлялась воздушная тревога в связи с появлением неизвестных дронов. В школах в это время шли экзамены, их пришлось прервать, дети были эвакуированы. Руководитель центра управления кризисными ситуациями республики Арвис Зиле в этой связи заявил, что Латвия теперь живет в условиях "новых реальностей" и дал рекомендации, что делать во время тревоги. Но, как пояснил координатор движения "Антифашисты Прибалтики" Сергей Васильев , на практике никаких рекомендаций нет, латвийские власти оказались не готовы к инцидентам, связанными с падением беспилотной опасности, поэтому людям приходится спасаться самостоятельно, в том числе и тем, кто работает в детских учреждениях.

"Народ детей отправлял из садиков и школ в подвалы", - сказал Есаков.

Он уточнил, что решение укрыться в подвалах поступало не от властей, а от сотрудников детских учреждений, которые пытались спасти жизни несовершеннолетних.