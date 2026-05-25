Экс-мэр Курска выступает ответчиком по делу о незаконной приватизации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-мэр Курска Игорь Куцак выступает ответчиком по делу о незаконной приватизации.
- Прокуратура Курской области обратилась в суд с исковым заявлением по вопросам приватизации части доли общества с ограниченной ответственностью благоустройства.
- По оценке прокуратуры, 49% организации, которая находилась в муниципальной собственности Курска, были приватизированы на незаконных основаниях.
КУРСК, 25 мая - РИА Новости. Экс-глава города Курска Игорь Куцак выступает ответчиком по делу о незаконной приватизации муниципальной организации, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
«
"Прокуратура Курской области обратилась в суд с исковым заявлением, в котором подробно исследуются вопросы приватизации части доли общества с ограниченной ответственностью благоустройства", - сообщил Хинштейн в ходе заседания правительства региона.
Он добавил, что речь об организации, которая находилась полностью в муниципальной собственности города Курска, но затем 49%, по оценке прокуратуры, при незаконных основаниях, были приватизирован.
"Ответчиком по этому иску выступает ряд физических лиц, включая бывшего главу города Игоря Вячеславововича Куцака", - отметил глава региона.
"Первый пошел": Хинштейн прокомментировал дело о курских фортификациях
1 ноября 2025, 16:50