© AP Photo / Ramon Espinosa Люди с кубинскими флагами в Гаване

Куба призвала ЕС занять объективную позицию по ситуации на острове

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья призвал ЕС придерживаться международного права и занять объективную позицию в отношении ситуации на острове.

Паррилья подчеркнул, что санкции и давление со стороны США являются главными причинами сложной ситуации на Кубе и отметил отсутствие обеспокоенности ЕС по поводу последствий этих мер для европейского бизнеса и граждан.

МЕХИКО, 25 мая - РИА Новости. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья призвал Европейский союз придерживаться международного права и занять объективную позицию в отношении ситуации на острове, указав, что основными причинами нынешнего кризиса являются санкции и давление со стороны США.

"Ожидается, что высокий представитель, как выразитель внешней политики и политики безопасности Европейского союза, будет руководствоваться защитой международного права и мира, которые продвигает европейский блок, и займет позицию, соответствующую этим принципам в своих заявлениях о Кубе", - написал Родригес в соцсети X

На пресс-конференции в Мехико представитель ЕС Кая Каллас заявила, что "после десятилетий плохого управления и политических репрессий экономический кризис на Кубе достиг переломного момента", а кубинский народ "заслуживает возможностей и свободы, а не еще большего контроля и изоляции".

По словам кубинского министра, игнорирование последствий американских ограничений "снижает объективность и свидетельствует о двойных стандартах".

"Незаконное, жестокое и несправедливое коллективное наказание, которое правительство США навязывает кубинскому народу, беспрецедентное ужесточение блокады, нефтяной осады и военные угрозы являются главными причинами сложной ситуации, с которой сегодня сталкиваются кубинцы", - подчеркнул глава МИД.

Родригес также заявил, что ЕС не выражает обеспокоенности из-за последствий американских мер для европейского бизнеса и граждан.

"Не было слышно и обеспокоенности или поддержки многочисленным европейским компаниям и гражданам, которым угрожают и наносят ущерб последние меры США, имеющие явно экстерриториальный и незаконный характер", - отметил министр.