Краснов поручил направить в ГП материалы для исков против двух судей

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Председатель Верховного суда России Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру материалы для подачи антикоррупционного иска в отношении судьи Арбитражного суда Москвы Дарьи Федоровой и судьи Верховного суда Карачаево-Черкесии Альбины Адзиновой, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВС РФ.

В пресс-службе пояснили, что основанием стали выявленные у этих судей и членов их семей активы, не соответствующие задекларированным доходам.