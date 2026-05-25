Краснов поручил направить в ГП материалы для исков против двух судей

15:25 25.05.2026 (обновлено: 03:43 26.05.2026)
Глава Верховного суда РФ Игорь Краснов. Архивное фото
  • Председатель Верховного суда Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру материалы для подачи антикоррупционного иска против двух судей.
  • Речь идет о судье Арбитражного суда Москвы Дарьи Федоровой и судье Верховного суда Карачаево-Черкесии Альбины Адзиновой.
  • Основанием для исков стали выявленные активы, не соответствующие задекларированным доходам.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Председатель Верховного суда России Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру материалы для подачи антикоррупционного иска в отношении судьи Арбитражного суда Москвы Дарьи Федоровой и судьи Верховного суда Карачаево-Черкесии Альбины Адзиновой, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВС РФ.
В пресс-службе пояснили, что основанием стали выявленные у этих судей и членов их семей активы, не соответствующие задекларированным доходам.
