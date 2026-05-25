Краснов поручил направить в ГП материалы для исков против двух судей

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Председатель Верховного суда России Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру материалы для подачи антикоррупционного иска в отношении судьи Арбитражного суда Москвы Дарьи Федоровой и судьи Верховного суда Карачаево-Черкесии Альбины Адзиновой, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВС РФ.
В пресс-службе пояснили, что основанием стали выявленные у этих судей и членов их семей активы, не соответствующие задекларированным доходам.