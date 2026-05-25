Глава EPA опроверг сообщения о выпуске модифицированных комаров

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава американского агентства по охране окружающей среды (EPA) Ли Зелдин опроверг сообщения о выпуске двух миллиардов генетически модифицированных комаров во Флориде.

EPA не одобряло использование генетически модифицированных комаров ни во Флориде, ни где-либо еще.

ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Глава американского агентства по охране окружающей среды (EPA) Ли Зелдин опроверг сообщения, что в природу Флориды якобы были выпущены 2 миллиарда генетически модифицированных комаров.

Так глава американского агентства по охране окружающей среды ответил на публикацию, что оно якобы разрешило выпустить в природу 2 миллиарда генномодифицированных комаров.

"Полностью лживые новости. Ни в какой момент после возвращения президента ( США Дональда) Трампа... EPA не одобряло выпуск скольких угодно генетически модифицированных комаров во Флориде или где бы то ни было", - написал Зелдин в соцсети Х