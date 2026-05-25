Глава EPA опроверг сообщения о выпуске модифицированных комаров

22:25 25.05.2026
Глава EPA Зелдин опроверг сообщения о выпуске 2-х млрд модифицированных комаров

Комар. Архивное фото
  • Глава американского агентства по охране окружающей среды (EPA) Ли Зелдин опроверг сообщения о выпуске двух миллиардов генетически модифицированных комаров во Флориде.
  • EPA не одобряло использование генетически модифицированных комаров ни во Флориде, ни где-либо еще.
ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Глава американского агентства по охране окружающей среды (EPA) Ли Зелдин опроверг сообщения, что в природу Флориды якобы были выпущены 2 миллиарда генетически модифицированных комаров.
"Полностью лживые новости. Ни в какой момент после возвращения президента (США Дональда) Трампа... EPA не одобряло выпуск скольких угодно генетически модифицированных комаров во Флориде или где бы то ни было", - написал Зелдин в соцсети Х.
