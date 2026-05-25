Эксперт рассказал, какие регионы могут пострадать от Эль-Ниньо

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки, а также Австралия рискуют пострадать сильнее всего в случае метеоявления Эль-Ниньо: климатическая катастрофа может подорвать сельскохозяйственное производство и урожай, рассказал РИА Новости директор центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Президентской Академии Анатолий Тихонов.

Согласно прогнозам, опубликованным ECMWF в мае, температура вод Тихого океана отклонится более чем на 3 градуса Цельсия выше нормы уже в сентябре-октябре текущего года. Это может стать вторым самым высоким температурным пиком Эль-Ниньо за всю историю.