Киевлян предупредили о риске остаться без воды на несколько дней

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Киев в случае повреждения энергосистемы может остаться без воды как минимум на день из-за того, что власти все еще не завершили установку резервных генераторов для насосных станций, сообщил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.
"В определенных случаях возможны и критические последствия полной остановки системы водоснабжения и водоотведения… Киев может остаться без воды минимум на один день. Это будет связано с тем, что резервного источника питания в Киеве до сих пор нет", - сказал Попенко в комментарии украинскому изданию "Новости.LIVE".
По его словам, причиной этого являются еще не законченные работы по строительству резервных источников электроснабжения для водоканалов и предприятий, отвечающих за теплоснабжение столицы. Как сообщает Попенко, городские власти до сих пор не завершили установку генераторов мощностью 120 мегаватт на канализационных насосных станциях "Киевводоканала".
Он указал, что чиновники обещали закончить эти работы еще до конца прошлого года, но сроки постоянно сдвигаются в связи с техническими сложностями. Также он отметил, что повреждения Бортнической станции аэрации, отвечающей за очистку стоков Киева, могут привести к остановке системы водоотведения в городе.
