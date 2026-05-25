Киевлян предупредили о риске остаться без воды на несколько дней

Краткий пересказ от РИА ИИ Киев может остаться без воды минимум на один день в случае повреждения энергосистемы.

Власти Киева до сих пор не завершили установку резервных генераторов для насосных станций «Киевводоканала».

Повреждения Бортнической станции аэрации могут привести к остановке системы водоотведения в Киеве.

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Киев в случае повреждения энергосистемы может остаться без воды как минимум на день из-за того, что власти все еще не завершили установку резервных генераторов для насосных станций, сообщил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.

« "В определенных случаях возможны и критические последствия полной остановки системы водоснабжения и водоотведения… Киев может остаться без воды минимум на один день. Это будет связано с тем, что резервного источника питания в Киеве до сих пор нет", - сказал Попенко в комментарии украинскому изданию "Новости.LIVE".

По его словам, причиной этого являются еще не законченные работы по строительству резервных источников электроснабжения для водоканалов и предприятий, отвечающих за теплоснабжение столицы. Как сообщает Попенко, городские власти до сих пор не завершили установку генераторов мощностью 120 мегаватт на канализационных насосных станциях "Киевводоканала".