Лавров сообщил Рубио о начале системных ударов по военным объектам в Киеве

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформировал госсекретаря США Марко Рубио о начале нанесения ударов по центрам принятия решений на Украине.

Лавров официально довел до американской стороны информацию о том, что в ответ на продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории Вооруженные силы Российской Федерации приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам", — рассказали в российском МИД

Глава ведомства также напомнил коллеге о рекомендации эвакуировать из украинской столицы дипломатический персонал и других граждан. Он также выразил сожаление из-за попыток киевского режима и европейских элит подорвать договоренности между Москвой и Вашингтоном, достигнутые на Аляске в прошлом году.

Ранее в понедельник российское внешнеполитическое ведомство предупредило, что армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений и командным пунктам. Законными целями также станут предприятия ВПК, которые Киев использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.

В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске , где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Как отметили в МИД, режим Зеленского и его западные спонсоры показали пренебрежение нормами международного гуманитарного права, а именно Женевскими конвенциями 1949 года и Конвенцией о правах ребенка 1989-го.

По словам Владимира Путина , атака была не случайной. Выжившие подростки рассказали, что беспилотники долго кружили над ними и били прицельно. Российская армия в ответ поразила цели, связанные с военным руководством Украины , применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".